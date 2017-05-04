نتنياهو يهاجم عباس ويتهمه بالكذب على ترامب

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس 4 مايو/أيار، قائلاً إنه كذب على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال اجتماعهما في البيت الأبيض.

واتهم نتنياهو عباس بدفع أموال لأُسر المعتقلين الذين تعتبرهم إسرائيل "إرهابيين"، بينما يعتبرهم العديد من الفلسطينيين أبطالاً.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الروماني الزائر سورين جرينديانو: "سمعت الرئيس عباس أمس (الأربعاء) يقول إنهم يعلّمون... أطفالهم السلام! هذا للأسف غير صحيح وهم يسمون مدارسهم على أسماء مرتكبي القتل الجماعي للإسرائيليين ويدفعون (أمولاً) للإرهابيين".

وخلال أول اجتماع لعباس مع ترامب في البيت الأبيض، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، تعهد الرئيس الأميركي ببذل "كل ما هو ضروري" للتوسط لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكنه لم يُشر إلى الكيفية التي يمكن أن يُحيي بها المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة.

ووفقاً لما قاله البيت الأبيض، فقد حث ترامب عباس على بذل مزيد من الجهود لوقف "التحريض على العنف" ضد الإسرائيليين، وحثَّه أيضاً، في حديث خاص، على وقف دفع أموال لأسر المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في سجون إسرائيلية، وهو مطلب تضغط من أجله إسرائيل منذ فترة طويلة.

