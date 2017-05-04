بالفيديو.. شاهد لحظة وصول المصرية "صاحبة النصف طن" إلى مطار أبو ظبي

وصلت المصرية التي يعتقد أنها الأسمن في العالم إلى مطار أبو ظبي قادمة من الهند لاستكمال العلاج الخميس 4 مايو/أيار 2014.

وغادرت مستشفى بالهند بعدما فقدت أكثر من 300 كيلوغرام من وزنها؛ وذلك لاستكمال العلاج في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان وزن إيمان أحمد أكثر من نصف طن عندما خضعت لعمليات في مارس/آذار. ولم تمشِ إيمان (وعمرها في الثلاثينات) على قدميها منذ نحو 25 عاماً.

وكتب موفازال لاكداولا، الطبيب الذي يعالج إيمان، في مدونة، أنها خضعت لسلسلة من العمليات الجراحية في مومباي ليصل وزنها لأقل من 200 كيلوغرام. وأضاف أنها تحتاج لجراحة أخرى حتى تستطيع السير من جديد.

وكتب لاكداولا الأربعاء 3 مايو/أيار، أنه وعد إيمان "بحياة صحية وبخسارة الوزن"، وهو ما حققه. وتابع: "هيكلها العظمي ضعيف... وعدم الحركة سنواتٍ طويلةً عقّد المشكلة. ستحتاج جراحات متعددة لتقويم الفخذين والركبتين".

وقالت وسائل إعلام هندية إن أسرة إيمان غير راضية عن العلاج الذي تلقته في مومباي وإن خلافات ثارت بينها وبين الفريق المعالج.

ولم يتسنّ الاتصال بعائلة إيمان للحصول على تعقيب.

