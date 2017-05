عملية طرد جديدة من داخل الطائرة.. شركة أميركية تهدد عائلة بالسجن مالم تغادر

حادثة طرد جديدة وقعت هذه المرة على متن رحلة تابعة لشركة دلتا، حيث اضطرت عائلة لمغادرة الرحلة بعد التهديد بسجن الأبوين وفقدان طفليهما، ما لم يقوما بإخلاء أحد المقاعد.

رب الأسرى يقول بأنه حجز 3 مقاعد له ولزوجته وابنهما المراهق ، على أن يضعها رضيعيهما على ركبتيهما، لكن مع اعتذار الابن المراهق عن المجيء تم وضع أحد الرضيعين في المقعد الذي حجزاه له.

بعد ذلك طلب القائمون على الرحلة من الأب نقل الرضيع من الكرسي الذي حجزه ودفع قيمته. وقال الأب إن القائمين على الرحلة كانوا يريدون المقعد لراكب آخر لم يجد مكانا بسبب الحجزالزائد.

I will never fly #DeltaAirlines after what I saw. Kicking a family off the plane and threatening that the children be put in foster care?! — Pat (@patconroy89) ٤ مايو، ٢٠١٧