مصر.. إخلاء سبيل القيادي بجماعة الإخوان حسن مالك

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الخميس 4 مايو/ أيار 2017 قراراً بإخلاء سبيل رجل الأعمال والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل مالك على ذمة التحقيقات الجارية معه في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي، والانضمام إلى جماعة مؤسَّسة على خلاف أحكام القانون، بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة أيضاً إخلاء سبيل كل من: كرم عبد الوهاب، وأحمد محمد سعيد، المتهمَين فى القضية ذاتها، بحسب موقع "صدى البلد".

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، كانت قد وجَّهت لمالك عدة اتهامات؛ منها الانضمام إلى جماعة مؤسَّسة على خلاف أحكام القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج، والعمل على تصعيد أزمة عدم استقرار سعر صرف الدولار.