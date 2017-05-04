لهذا السبب الإمارات تؤجل تشغيل أول مفاعل بمحطتها للطاقة النووية

قال مصدر في قطاع الطاقة النووية، إنه من المنتظر تأجيل التشغيل التجاري لأول مفاعل ضمن 4 تبنيها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) في الإمارات العربية المتحدة؛ لأن الشركة المحلية المشغِّلة لها ليست جاهزة لإدارة المفاعلات.

ومحطة براكة، هي واحدة من قليل من العقود الكبرى في العالم لبناء محطات جديدة وفازت بها الشركة الكورية الجنوبية في 2009 بعد منافسة مع اتحاد شركات تقوده "أريفا" الفرنسية.

ومنذ ذلك الحين، جرت عمليات بناء المفاعلات الأربعة وفق الجدول الزمني المحدد، في إنجاز نادر بالقطاع النووي الذي يعاني تجاوز التكاليف للتقديرات الأولية وتأخيرات لعدة سنوات، ومن المقرر إتمام بناء المفاعل الأول هذا الشهر.

لكن مصدراً مطلعاً على الوضع، قال إن شركة نواة للطاقة، وهي مشروع مشترك بين شركة الإمارات للطاقة النووية و"كيبكو"، التي ستدير المحطة تواجه صعوبة في الحصول على ترخيص للتشغيل؛ وهو ما قد يؤخر بدء تشغيل المفاعل الأول عدة شهور، ربما إلى نهاية العام.