والد لوبان ينتقد أداءها خلال المناظرة.. ما هي النسبة التي أعطاها الجمهور الفرنسي لمرشح الرئاسة ماكرون؟

اعتبر والد المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، الخميس 4 مايو/أيار 2017، أن ابنته لم تكن "في مستوى الحدث" خلال المناظرة التليفزيونية التي جمعتها بمنافسها الوسطي الذي يبدو أنه الأوفر حظاً، إيمانويل ماكرون.

وقال جان ماري لوبن (88 عاماً): "دائماً أرغب في رؤية بطلتي تحقق فوزاً سهلاً".

إلا أن زعيمة الجبهة الوطنية التي طردت والدها من الحزب عام 2015: "لربما لم تكن في مستوى الحدث"، على حد تعبير والدها في أثناء تعليقه على مناظرة الأربعاء التي تابعها أكثر من 16 مليون شخص.

وأضاف: "لو كنت الحَكم، لاعتبرت أنها كانت منافسة حققت تعادلاً" بين الطرفين.

وفي حديث للإذاعة الفرنسية، ألقى جان ماري اللوم على مستشاري المرشحة؛ لاستخفافهم بماكرون، الذي قال إنه كان "صلباً للغاية"، وارتكبوا خطأ عندما "أملوا أن ينهار نفسياً".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته محطة "بي إف إم تي في"، أن 63 في المئة من المشاهدين اعتبروا أن ماكرون كان "الأكثر إقناعاً".

وحاولت لوبان جاهدةً تلميع صورة الجبهة الوطنية وتخليصها من أي صلة لها بوالدها المنهمك بمعاداة السامية وكان أحد مؤسسي الحزب عام 1972.

وعندما وصل جان ماري إلى النهائيات في انتخابات عام 2002، رفض منافسه حينها جاك شيراك إجراء مناظرة معه؛ خوفاً من "تطبيع الكراهية وعدم التسامح".