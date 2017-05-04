أوباما للفرنسيين: لهذا يجب عليكم دعم المرشح ماكرون.. فيديو

أعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أنه "يدعم" إيمانويل ماكرون في شريط فيديو بثه فريق مرشح الوسط في فرنسا الخميس 4 مايو/أيار 2017، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل 3 أيام من الدورة الثانية الفاصلة للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقال الرئيس السابق في الشريط بالإنكليزية: "أود أن تعلموا أنني أدعم إيمانويل ماكرون"، مضيفاً أن هذه الانتخابات، التي يواجه فيها ماكرون مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، تكتسي "أهمية كبيرة بالنسبة إلى مستقبل فرنسا والقيم التي نتمسك بها".

وأضاف" لقد أُعجبت بحملة المرشح إمانويل ماكرون الانتخابية، فهو دافع عن القيم الليبيرالية وهو يمتلك نظرة مستقبلية لدور فرنسا، المهم في العالم وفي أوروبا، كما أنه ملتزم بمستقبل أفضل للشعب الفرنسي، فهو يحاكي أمل الشعب وليس خوفه".

وقال أوباما بأنه اطلع جيداً على حركة ماكرون السياسية وعلى نظرته السياسية بعد المحادثة الهاتفية التي جمعت بينهما.

أوباما قال" لأنني أدرك جيداً مدى أهمية الانتخابات الفرنسية، أريدكم أن تعرفوا بأنني أدعم المرشح إمانويل ماكرون".