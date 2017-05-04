لا يتناولون الجمبري ويحتفظون بـ 6 غربان في القصر.. قوانين غريبة تتبعها العائلة الملكية البريطانية

تتبع العائلة الحاكمة في بريطانيا قوانين معيشة خاصة داخل القصر الملكي، والتي يظهر منها أنه لا أحد فوق القانون.

ويتوجب على جميع أفراد العائلة الحاكمة التقيد بها وتطبيقها. وفيما يلي مجموعة من القوانين التي لا بدّ من الالتزام بها داخل القصر الملكي، بحسب صحيفة Haber Turk التركية.

1- لا بدّ دائماً أن يتوافر 6 أزواج من الغراب الأسود داخل قلعة لندن؛ لأنه وبحسب أسطورة بريطانية، سيؤدي عدم توافر ذلك العدد من الغربان إلى سقوط المملكة البريطانية.

2- عدم الاحتكاك المباشر بالأفراد من غير العائلة الملكية، يعدّ من بين القوانين التي لا بد من احترامها. وعلى الرغم من أنه يتم تجاوز هذا القانون في بعض الأحيان، عندما يقوم بعض أفراد العائلة الملكية بأخذ صور تذكارية مع المواطنين العاديين أو الممثلين، فإنهم لطالما ما يتجنبون النظر بشكل مباشر إلى عدسة الكاميرا.

3- على الرغم من صدور قانون يتيح لأفراد العائلة الملكية الزواج بالأشخاص المنتمين إلى المذهب الكاثوليكي سنة 2011، فإنهم يرفضون القيام بذلك.

4- لا يرتدي أفراد العائلة الملكية ملابس من شأنها أن تبعث بإيحاءات معينة، وإنما يرجحون الملابس البسيطة التي لا ترمز إلى أي شيء، والتي تتماشى مع التطور العصري.

5- بعد أن تنتهي الملكة من تناول طعامها، يجب على جميع الحضور، بمن فيهم أفراد العائلة الملكية، الامتناع عن تناول الطعام.

6- لا يرتدي أفراد العائلة الحاكمة الفراء. في بعض الأحيان، هناك من يرتدي منهم معاطف مكسوة بقماش شبيهة بالفراء، الأمر الذي يجعلهم يبدون كأنهم يتجاوزون هذا القانون.

7- لا يلعب أفراد العائلة الملكية لعبة "المونوبولي". فعلى الرغم من عدم وجود قانون يمنع أفراد العائلة الملكية من لعب هذه اللعبة، فإن الأمير أدريو، دوق يورك، يظن أن أهدافاً سيئة تقف وراءها. لذلك، يُمنع على أفراد العائلة الملكية لعب جميع الألعاب التي يُستخدم فيها حجر النرد.

8- يجب على أفراد العائلة الملكية قبول جميع الهدايا التي تُهدى لهم بلا استثناء. من جانب آخر، تقوم الملكة باختيار جميع الهدايا التي تُقدم لأفراد العائلة الملكية.

9- يُحظر على أفراد العائلة الملكية استخدام مناصبهم لأغراض خاصة.

10- لطالما يجلس أفراد العائلة الملكية في الصف الأمامي بأي قاعة أو مجلس. وإن كنتم قد دُعيتم إلى طعام في القصر الملكي، فيجب الاقتداء بتصرفات الملكة والقيام بعمل مماثل لما تقوم به.

11- يمتنع أفراد العائلة الملكية عن تناول القشريات البحرية مثل الجمبري (القريدس) وفي الواقع، لا وجود لقانون من شأنه فرض ذلك على العائلة الملكية، لكنهم يفضلون عدم تناول هذه المأكولات؛ تجنباً للإصابة بالتسمم والحساسية.

12- كان هناك قانون يمنع سابقاً سفر أفراد العائلة الملكية معاً؛ وذلك بهدف تجنّب الخطر الذي من شأنه أن يُحدق بهم. أما الآن، وبعد تطور وسائل الحماية، أصبح بإمكانهم السفر معاً.

13- لا يحقّ لأفراد العائلة الحاكمة التصويت أو الانتخاب؛ وذلك بهدف تجنُّب التأثير على الرأي الشعبي العام. عوضاً عن ذلك، يقومون بمتابعة مواطِن الفساد داخل الدولة بغية محاربتها والقضاء عليها، ويتعاونون مع الحزب الحاكم من أجل التركيز على حل المشاكل التي تواجه الدولة.

14- وفقاً لتقاليد القصر الملكي، يحتفل أفراد العائلة الحاكمة بعيد رأس السنة الميلادية معاً في مكان واحد.