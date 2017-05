Breaking Bad من الشاشة إلى الواقع..مدرس كيمياء أمام القضاء الأميركي لتصنيعه "الميث"

تقمّص مدرسٌ أميركي لمادة الكيمياء حرفياً إحدى أشهر الشخصيات التليفزيونية في العشر سنوات الأخيرة، وهي شخصية والتر وايت في مسلسل Breaking Bad مدرس الكيمياء، الذي استخدم نبوغه فيها لتصنيع أقوى المخدرات المعروفة بمادة الميث.

ففي قضية تكاد تكون مطابقة للدراما التليفزيونية الشهيرة، اعترف مدرس متقاعد لمادة العلوم من ولاية نيومكسيكو الأميركية، بأنه مذنب لارتكابه جريمة تصنيع مادة "الميث" أمام المدعي العام لمقاطعة دونا آنا الواقعة في الولاية المذكورة، حسب تقرير نشرته النسخة الأميركية من "هاف بوست".

