Breaking Bad من الشاشة إلى الواقع..مدرس كيمياء أمام القضاء الأميركي لتصنيعه "الميث"

تقمّص مدرسٌ أميركي لمادة الكيمياء حرفياً إحدى أشهر الشخصيات التليفزيونية في العشر سنوات الأخيرة، وهي شخصية والتر وايت في مسلسل Breaking Bad مدرس الكيمياء، الذي استخدم نبوغه فيها لتصنيع أقوى المخدرات المعروفة بمادة الميث.

ففي قضية تكاد تكون مطابقة للدراما التليفزيونية الشهيرة، اعترف مدرس متقاعد لمادة العلوم من ولاية نيومكسيكو الأميركية، بأنه مذنب لارتكابه جريمة تصنيع مادة "الميث" أمام المدعي العام لمقاطعة دونا آنا الواقعة في الولاية المذكورة، حسب تقرير نشرته النسخة الأميركية من "هاف بوست".

A former science teacher in New Mexico has pleaded guilty to manufacturing meth https://t.co/N5hBCO3h9S — Matt DeLong (@mattdelong) May 3, 2017

ورغم ذلك نفى "و. غوس"، المدرس البالغ من العمر 56 عاماً، أن يكون ما فعله له علاقة له بشخصية والتر وايت التي جسدها الممثل برايان كرانستون في المسلسل، المعروف باسمه الحركي "هايزنبرغ" في عالم المخدرات، والذي لجأ إلى تصنيع المادة المخدرة ليعول أسرته بعد إصابته بالسرطان.

وقال غوس وهو ينفي هذه التشابه: "لا أملك ذلك النبوغ في مادة الكيمياء من أجل تصنيع الميث.. لا يعني تدريسي مادة (مدخل في الكيمياء) لطلاب الفصل التاسع، أنني قادر على إدارة معمل تصنيع ميث متكامل".

المدّعون العامون في ولاية نيومكسيكو أعلنوا يوم الثلاثاء 3 مايو/أيار من عام 2017، أن غوس الذي امتهن مهنة التدريس ما يزيد على 18 عاماً اعترف بإقدامه على تصنيع المادة المخدرة بالفعل، مصراً في الوقت ذاته على عدم قدرته على النجاح الكامل في إنتاج مادة الميث وأن ما قام به أقرب إلى "التجربة العبقرية" من محاولة جني المال.

غوس اعترف بأنه قام بـ5 أو 6 محاولات لتصنيع المادة قبل أن يُعتقل في فبراير/شباط من عام 2016، بعد أن وجد "الخلطة" في وصفة على الإنترنت وابتاع المكونات، وطبق التجربة في منزله بالولاية، نافياً أن يكون غرضه التجارة وكسب المال.

واعترف أيضاً بأنه أدمن تعاطي المخدرات منذ كان في العشرينات من عمره، جرّب الميث كبديل عن الأدوية المخففة للآلام بعد أن تعرض لحادثة.

وقال غوس: "لقد أدمنت الميث بسرعة.. لقد قلب حياتي إلى فوضى".

ويقبع غوس، منذ اعتقاله للمرة الثانية في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016، في السجن؛ إذ اعتُقل بعد أن استوقفه رجال الشرطة وهو يقود سيارته ليكتشفوا أنه يحمل أدوات لتصنيع المخدر، ويواجه حال محاكمته السجن لمدة 20 عاماً.

