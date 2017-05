مِن شِدة الضَّحك اضطروا لأن يُخضعوه لعملية جراحية.. قصة برلماني أسترالي أدمن مسلسلاً كوميدياً

وعد أحد نجوم مسلسل Veep الأميركي بتخفيف حدة الكوميديا في المسلسل، بعد أن تسبب أحد المشاهد في إصابة أحد السياسيين الأستراليين بجروح، وإجرائه خياطة جراحية!

وجاءت استجابة نجوم مسلسل Veep يلمؤها التحفظ والريبة على الأخبار التي انتشرت عن إصابة غراهام بريت، عضو مجلس النواب الأسترالي في كوينزلاند عن حزب العمال الأسترالي، بعد أن فقد وعيه بينما كان يضحك على إحدى حلقات الموسم الجديد للمسلسل، وفقاً لتقرير للنسخة الأسترالية لصحيفة الغارديان.

وكان غراهام بريت، يتناول السوشي أثناء مشاهدته للمسلسل السياسي الأميركي الساخر، مساء الأحد 29 أبريل/نيسان 2017، عندما "ذهبت حفنة من الأرز في المسار الخطأ"، مما تسبَّب في سقوطه وفقدانه وعيه.

(Veep) هو مُسلسل كوميدي سياسي أميركي، من إعداد أرماندو لانيتشي وبطولة جوليا لويس دريفوس وآنا كلمسكي وتوني هايل.

وتدور أحداث المسلسل في مكتب نائبة الرئيس الأميركي سيلينا ماير، التي تصبح رئيسة الولايات المتحدة. ويعرض المسلسل قصتها هي وفريق عملها وهم يديرون البيت الأبيض في واشنطن. بدأ عرض الموسم الخامس من المسلسل، في 24 أبريل/نيسان 2016، يوجد موسم سادس سيعرض في 2017.

حصل المسلسل على استحسان النقاد وفاز بعدة جوائز. رُشح المسلسل أربع مرات متتالية لجوائز الإيمي برايم تايم لأفضل مسلسل كوميدي، وفاز بالجائزة في موسمه الرابع. وفازت بطلة المسلسل جوليا لوي دريفوس بأربع جوائز إيمي متتالية.

تعليقات غريبة للنجوم

وقد جاء في عمود Strewth بصحيفة "ذي أستراليان"، الذي يهتم بالقضايا السياسية والاجتماعية المحلية في أستراليا، أن غراهام تورمت عيناه وخضع لعملية خياطة ثلاث غرز نتيجة لسوء حظه عندما "تداخل المسلسل الكوميدي مع وجبة الغداء مع مائدة المطبخ".

وعلَّقت نجمة المسلسل جوليا لوي ردريفوس على تغريدة صحفي موقع "بازفيد" دي ستيفانو حول التقرير، قائلة "بربك! أقصد أنني أجد صعوبة في تصديق هذا. لكن السؤال الحقيقي هو: أي حلقة؟"

I mean, c'mon, I'm actually having a hard time believing it. But the real question is - what episode? https://t.co/sqGyRT8e0z — Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) May 3, 2017

تغريدة غراهام بريت: الحلقة الأولى من هذه السلسلة الجديدة. حيث كان جونا يحلق شعره. شيء رائع سموك!

@OfficialJLD @DrDayaSharma @James_Jeffrey Episode One in this new series. Where Jonah has the close shave. Pure gold, your highness!!! ❤️❤️❤️❤️ — Graham Perrett (@GrahamPerrettMP) May 4, 2017

تغريدة أخرى لـجوليا لوي ردريفوس: حسناً، شكراً جزيلاً. اعتنِ بنفسك، وأناشدك الله أن تكون حذراً!

@GrahamPerrettMP @DrDayaSharma @James_Jeffrey Well, thank you very much. Take good care of yourself and for God's sakes - be careful! — Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) May 4, 2017

أخبر بريت موقع "بازفيد نيوز" لاحقاً أن المشهد الذي أثار الضحك وأدى إلى اختناقه كان أحد مشاهد الموسم الأول، عندما ضُبط عضو الكونغرس وهو يحلق رأسه كي يزيف إصابته بالسرطان.

قال بريت للموقع: "كنت أضحك بشدة... ذهبت حفنة من الأرز في المسار الخطأ. بدأت أختنق وتعثرت قليلاً، واصطدمت رأسي بركن خزانة المطبخ".

وجدت زوجة بريت زوجها فاقداً للوعي ومُلقى على الأرض "والدم ينتشر في المكان"، حسب قوله.

وأضاف بريت: "لا بد أنني فقدت وعيي لثوانٍ معدودة، لأنني عندما عدت إلى وعيي مرة أخرى كنت لا أزال أضحك من مشهد جونا".

استجاب تيموثي سيمونز، وهو الممثل الذي يلعب دور جونا، قائلاً في تغريدة له: يا إلهي. يا إلهي. مضحك للغاية.

كما تعهَّد قائلاً: "سوف نخفف من وطأة الكوميديا في العام القادم، من أجل هذا الرجل، أو ربما نرسل إليه نسخة معدلة من الحلقات".

نتمنى تكرار الحادث في أميركا

فيما أخبر ديفيد مانديل، المنتج التنفيذي لمسلسل Veep، النسخة الأسترالية من موقع صحيفة الغارديان، أنه "سعيد للغاية بأن شخصاً يعتقد أن الحلقة كانت كوميدية مثلما نعتقد نحن".

وأضاف: "يمكنني أن أفكِّر في قليل من المسؤولين في الولايات المتحدة الذين ربما أرسل إليهم الحلقة. يا حبذا لو لم تكن زوجاتهم بالمنزل". (في إشارة لرغبته ألا تنقذهم زوجاتهم كما حدث للسياسي الأسترالي).

في العام الماضي 2017، علم كاتب المسلسل والنجوم، بالأخبار المنتشرة بأن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول استخدم في حملته شعاراً يقول "الاستمرار والتغيير"، وهي تقريباً نفس الكلمات التي استخدمها المرشح الرئاسي لسيلينا ماير، التي لعبت دورها لوي دريفوس، في الموسم الرابع.

وناقش أرماندو لانوتشي، مبتكر مسلسل Veep ومسلسل The Thick of It، انعكاس التهكم والحياة الحقيقية في سيدني، الثلاثاء 3 مايو/أيار 2017.

وعندما طُرح سؤال حول ما إذا كانت حالة السياسات المعاصرة جعلت وظيفته أصعب أم أسهل، قال مانديل إنه من الغرابة أنها كانت أصعب.

وأضاف: "عندما يكون العالم مملاً، ينخفض مستوى الكوميديا. (ولكن) السياسيين يستمرون في ارتكاب الأفعال الغريبة والمجنونة والمضحكة. وعلينا أن ننافس".