دعاهم للنقاش ثم قتلهم جميعاً.. تركي يقتل 5 من عائلته بينهم محافظ سابق وينتحر.. هكذا بدأ الخلاف

في حادثة هزَّت الرأي العام في البلاد، أقدم مواطن تركي على قتل 5 أفراد من عائلته والانتحار، بعد أن دعاهم لمنزله لمناقشة خلاف نشب بينهما.

ويعود الخلاف إلى رفض هؤلاء ارتباطه بفتاة تجمعه معها قصة حب منذ 6 سنوات.

في مدينة أضنة جنوبي تركيا، استيقظ سكان حي كورتولوش على أصوات الرصاص العنيفة، التي انطلقت من إحدى الشقق، ليقوموا بإبلاغ الشرطة على الفور.

ووفقاً لصحيفة حرييت التركية، فقد قام الشاب دنيزهان دينير (38 عاماً) بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عن جريمته، قائلاً: "لقد قتلتهم جميعاً"، قبل أن يطلق النار على نفسه وينتحر.

وبدأ الخلاف بين أفراد العائلة، بعد أن رفض عدد منهم ارتباط الشاب بالفتاة، معلِّلين ذلك بأنها لا تناسب عائلتهم ومكانتها.









وبعد نقاش طويل، أخرج دينير -الذي يعيش وحيداً منذ أن فقد والديه اللذين توفيا خلال الأعوام الماضية- سلاحه وأطلق النار على عمِّه وخالتيه وابنيتهما، الذين تواجدوا في شقته.

وفشلت طواقم الإسعاف في إنقاذ أفراد العائلة، حيث تُوفوا على الفور بعد أن فتح الشاب النار على رؤوسهم أكثر من مرة.

وبحسب الصحيفة فإن عمَّ الشاب محافظ متقاعد لولايات تركية عديدة، حيث سبق أن شغل مناصبَ حكومية رفيعة قبل تقاعده مؤخراً.

وبعد أن علمتْ بالحادثة، وصلت الفتاة عشيقة الشاب لمكان الحادث برفقة عدد من أفراد عائلتها، الذين فشلوا في تهدئتها، ما أدى لتدخل الطواقم الطبية، بعد أن تعرَّضت لصدمة عصبية حادة، نُقلت في إثرها للمستشفى.