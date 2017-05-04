ترامب عدوهم وبوتين حليفهم.. استطلاع يكشف تصاعد شعبية روسيا لدى الشباب العربي.. فماذا عن إيران؟

مفاجأة أظهرها استطلاع رأي بالمنطقة العربية، فقد حلَّت روسيا محلَّ الولايات المتحدة كأهم حليفٍ دوليٍّ موثوق للشباب العربي.

واعتبرت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، أن نتائج هذا الاستطلاع تُبرز الكيفية التي تُعيد بها تدخُّلات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط تشكيل الاتجاهات والمواقف.

وأظهر المسح السنوي لآراء الشباب العربي زيادةً قدرها 12% في عدد المشاركين الذين يُعرِّفون روسيا باعتبارها حليفتهم الأكثر ثقة، وذلك بعد أن وصلت نسبتهم إلى 21% مقابل 9% فقط عام 2016، حسبما أوردت الصحيفة.

ترامب

وعلى النقيض من ذلك، انخفضت نسبة الولايات المتحدة إلى 17%، بعد أن كانت قد سُجِّلت العام الماضي نسبة 25%، الأمر الذي يعكس تشاؤماً واسع النطاق بين الشباب حيال دونالد ترامب وقيادته.

وينظر نحو ثلثي المُشاركين، أي نحو 64% منهم إلى رئاسة ترامب بقلقٍ، أو غضبٍ، أو خوف، مقارنةً بنسبة 19% نظروا إليها نظرةً إيجابية.

وتوصَّل التقرير إلى أنَّ "خمسة من أصل ستة شبان عرب ينظرون إلى دونالد ترامب نظرةً سلبية... وأنَّ وجهات النظر المناهضة لأميركا آخذةٌ في التزايد، وأنَّه يُنظَر الآن إلى روسيا، وليس الولايات المتحدة، على أنَّها أكبر حليفٍ دولي في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الروسية أعلنت الإثنين، 17 أبريل/نيسان 2017، توقيعها على مرسوم يسمح لمواطني 18 دولة، بينها تركيا وعدد من الدول العربية، بالسفر إلى مناطق الشرق الأقصى الروسي، دون تأشيرة دخول أو ما يُعرف بـ"الفيزا".

سوريا

وحمل التدخُّل الروسي لدعم نظام بشار الأسد في سوريا القوى الخليجية على زيادة مبادراتها الدبلوماسية تجاه موسكو، وذلك بالنظر إلى الحضور الروسي الأقوى في المنطقة. وفي حين أنَّ الشباب في المملكة العربية السعودية وقطر، أكبر داعمتين للمعارضة السورية، كانوا أكثر احتمالاً لتعريف روسيا على أنَّها عدو، كان المشاركون من الدول الخليجية الأخرى، لاسيَّما الكويت، أكثر انفتاحاً على موسكو.

وأظهر التقرير أيضاً أنَّ الإمارات العربية المتحدة، التي زادت نسبة تأييدها بمقدار 8 نقاط وصولاً إلى 36%، قد جاءت كأكبر حليف. وزادت نسبة قطر إلى 17%، بدلاً من 12% فقط سجَّلتها العام الماضي 2016. وتُعَدُّ الإمارات كذلك هي الدولة التي يَودُّ معظم الشباب العربي العيش والعمل بها، حسب التقرير.

وتُعد روسيا مع إيران أكبر داعم للرئيس السوري بشار الأسد، وكانت مجلة أفيرز الأميركية قد اعتبرت في تقرير نقله موقع مصراوي أن السبب الحقيقي لدعم بوتين للأسد، والذي طالما يجهر به في اجتماعاته مع المسؤولين الغربيين هو أن سوريا تمثل الساحة الأخيرة في الصراع العالمي الدائر منذ عقود بين الدولة العلمانية والإسلامية السُّنية، التي بدأت في أفغانستان ثم انتقلت للشيشان.

وحسب تقرير لفورين بوليسي نشره موقع إضاءات فإن الفراغ السياسي بمنطقة الشرق الأوسط ملأته روسيا بالاستثمار في دعم القمع ومحاولة إيقاف الديمقراطية. فهي تدعم بصورة لا لبس فيها النظم الاستبدادية في دمشق ومصر وطبرق، وتصورِّها على أنها حائط السد ضد انتشار الأصولية الإسلامية.

إيران

وعلى النقيض من الموقف من روسيا، نظر 11% فقط من المشاركين إلى إيران، الدولة غير العربية، باعتبارها حليفاً، في تراجعٍ عن نسبة الـ13% التي سُجِّلت العام الماضي.

واعتُبِرَت البطالة أكبر عقبة تواجه الشباب العربي، إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والتهديد الذي يُشكِّله الإرهاب. وفي نسبةٍ تعكس الفجوة بين الأجيال، وافق أكثر من 80% من المشاركين بأغلبيةٍ ساحِقة على أنَّ الحكومات بحاجةٍ إلى بذل المزيد لتلبية احتياجات الشباب.

وأجرى القائمون على المسح مقابلاتٍ مباشرة مع 3500 شخص تتراوح أعمارهم بين 18- 24 عاماً في 16 بلداً، خلال الشهر الذي سبق السابع من مارس/آذار 2017.

وشمل المسح إجراء مقابلاتٍ مع 200 مشاركٍ من كل بلدٍ مُمثَّل في المسح، باستثناء السعودية، والإمارات، ومصر، إذ أُجريت مقابلاتٌ مع 300 مشاركٍ من كلٍّ منها، فضلاً عن مقابلاتٍ مع 150 مشاركاً فقط من فلسطين.

الضربة الأميركية

وأُجريت المقابلات بعد توقيع ترامب للقرارات التنفيذية التي تحُد من الهجرة من بعض الدول ذات الغالبية المسلمة، لكن قبل أن يأمرَ بشنِّ الضربات الجوية على سوريا رداً على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية من جانب النظام السوري.

وقال ربع المشاركين إنَّ رئاسة ترامب سيكون لها أكبر الأثر على الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي 2016، اعتبر المشاركون من كلٍّ من العراق، والأراضي الفلسطينية، ولبنان أنَّ الولايات المتحدة عدو. أمَّا هذا العام، 2017، فقد التحق بهذه البلدان كلٌّ من قطر، وليبيا، والجزائر، ومصر.

وذكر المسح أنَّ 70% من المشاركين يعتبرون ترامب معادياً للمسلمين.

