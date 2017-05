قاوَمَتْهم بابتسامتها.. فتاة تواجه مسيرة لـ"النازيين الجدد" تتحول لعنوان للشجاعة

في الأول من مايو/أيار2017، أظهرت لنا إحدى فتيات الكشَّافة في جمهورية التشيك كيف تكون المقاومة.



فقد واجهت الكشَّافة لوسي النازيين الجدد في مسيرة اليمين المتطرف في مدينة برنو، ثاني أكبر مدن الجمهورية التشيكية، ومثل العديد من النساء القويات، حافظت على هدوئها، وسكونها، وصلابتها، وفقاً لما جاء في تقريرٍ للنسخة الأسترالية من هاف بوست.



نُشِرَت الصورة، التي التقطها فلاديمير تتشمينتس على صفحة المنظمة العالمية للحركة الكشفية، على موقع فيسبوك، يوم الثلاثاء 2 مايو/أيار 2017، مع شرح حول الطريقة التي ظهر بها أعضاء الكشافة في مسيرة الاحتجاج على اليمين المتطرف، للدفاع عن السلام والتنوع في وجه الكراهية.



وجاء في المنشور: "الناس قدموا من جميع مناحي الحياة، ومن بينهم أفراد الكشافة، إلى الشوارع خلال مسيرة اليمين المتطرف أمس، للتعبير عن دعمهم لقيم التنوع والسلام والتفاهم".

ومنذ ذلك الحين انتشرت الصورة على موقعي تويتر وريديت بسرعةٍ كبيرة، مع العديد من التعليقات التي أشارت إلى أن لوسي "لا تعرف الخوف" و"شُجاعة". وظهرت في الصور أدناه، تحمل لافتة تقول: "سنُربي أطفالكم"، وهو شعار الكشفية.

ونشر أحد مستخدمي موقع تويتر، ويُدعى Rob‏ الصورة، وعلَّق بالقول: "فتاة كشَّافة صغيرة تقف احتجاجاً على مسيرة للنازيين الجدد في مدينة برنو بجمهورية التشيك".

وقال مستخدم آخر يحمل اسم Ryan Broderick: "بالنسبة لمجموعة صور "الشابات اللواتي يضحكن على الفاشيين"، هذه صورة التُقطت أمس لفتاة كشافة تضحك في وجه النازيين الجدد في جمهورية التشيك".

For your "Young Women Laughing At Fascists" collection: A photo taken yesterday of a girl scout laughing at neo-Nazi in the Czech Republic. pic.twitter.com/XcUzlQ19bw

