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ميسي "قلبه مكسور".. لهذا قدم هذه المساعدة لأطفال سوريا.. صور

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BARCELONA, SPAIN - APRIL 29: Lionel Messi of FC Barcelona looks on during the La Liga match between RCD Espanyol and FC Barcelona at the RCDE Stadium on April 29, 2017 in Barcelona, Spaain. (Photo by David Ramos/Getty Images) | David Ramos via Getty Images

تبرَّعت مؤسسة ليو ميسي الخيرية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بالأموال اللازمة لإنشاء 20 فصلاً دراسياً مُجهزة في سوريا.

وساهمت المؤسسة الخيرية التي يمتلكها نجم منتخب برشلونة في تعليم 1600 طفل سوري بمدرسة "جُهزت فصولها جيداً"، وفقاً لموقع Bleacher Report.

وأضاف التقرير الذي أعدَّه موقع صحيفة Marca الرياضية، أن الفصول الدراسية زُوِّدت بالألواح الشمسية من أجل تقديم أفضل بيئة تعلم للأطفال، بالرغم من الحرب الدائرة هناك.

وكانت صفحة ميسي الرسمية على موقع "فيسبوك" أشارت إلى المشروع، بنشر عدة صورٍ عنه.







يُذكر أن ميسي الذي اختارته اليونيسيف سفيراً للنوايا الحسنة، دعا لوضع نهاية للحرب الدائرة في سوريا، ووصف قلبه بـ"المكسور" بسبب ما يحدث لأطفال الشرق الأوسط.

 

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