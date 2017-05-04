بعد تأجيل سفرها مرتين.. المصرية إيمان عبدالعاطي تصل إلى أبوظبي مساء اليوم

تصل إيمان أحمد عبدالعاطي، المعروفة إعلامياً بأسمن امرأة في العالم، إلى الإمارات في الثامنة مساء الخميس 4 مايو/أيار، على متن طائرة خاصة تتبع شركة مصر للطيران.

وأكد مصدر مسؤول في المستشفى لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية المعلومة، وأضاف أن إيمان يرافقها فريق طبي كامل من مستشفى برجيل بأبوظبي، حيث تأجل سفرها للمرة الثانية، حيث كان من المقرر أن تسافر الأربعاء.

وبحسب الصحيفة الإماراتية فإنه من المقرر أن يتم نقل إيمان إلى مستشفى برجيل بأبوظبي بعد وصولها وسط إجراءات يتبعها المستشفى للمحافظة على خصوصية المريضة وسلامتها.

وشهدت قضية المصرية إيمان جدلاً واسعاً في الأيام الماضية؛ إذ تبادلت شقيقتها شيماء والفريق المعالج لها الاتهامات، وحمّل كل منهم الآخر المسؤولية عن تدهور صحتها.

يذكر أن الطبيب الهندي مفضل لكداولا، المعالج إيمان قال في وقت سابق إن وزنها لم يكن 500 كلغ كما روّجت شقيقتها لوسائل الإعلام، وإنها أقل من ذلك بكثير.

وأصرت شيماء في تصريحات سابقة لـ"هاف بوست عربي" على اتهام الطبيب الهندي المعالج، بأنه "خدعها وخدع عائلتها"؛ لأنه وعد بأنه لن يتخلى عن إيمان ولن يتركها إلا وهي تسير على قدميها، وأن يعالجها فترة تمتد من 6 أشهر إلى عام ونصف العام.