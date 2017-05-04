الجيش الأميركي يكشف عن "الصورة القاتلة".. التقطتها الكاميرا في أفغانستان لحظة وقوع النهاية الدامية لأصحابها

التقطت مصورة أميركية لحظة موتها في أفغانستان، وذلك عندما انفجرت قذيفة هاون عن طريق الخطأ، أودت بحياتها وأربعة آخرين.

وكانت هيلدا كلايتون تصور جنوداً أفغانيين، أثناء تدريب على الحرائق الحية، في الثاني من تموز/يوليو 2013، عندما انفجرت قذائف الهاون، وشكلت نهاية مرعبة لها.

وقد وثقت هيلدا ابنة الـ22 عاماً، اللحظة التي انفجرت فيها قذيفة هاون، ما أدى إلى وقوع الحادث الدامي، حيث قضت هي والآخرون بينما بقيت الكاميرا وراءها تحمل في ذاكرتها هذا الحدث المؤلم.

وقد أعطت عائلتها الآن الإذن بالإفراج عن هذه الصور، بعد مرور قرابة أربع سنوات.

وكانت هيلدا أخصائية معلومات مرئية في الجيش الأميركي، وعملت ضمن فرقة القتال الرابعة المدرعة، وقد كان موقع عملها بقاعدة غامبيري الأفغانية.

وتعتبر هيلدا أول من يعمل في مجال التوثيق والمعلومات بالجيش الأميركي ويلقى حتفه في العمليات القتالية بأفغانستان.



