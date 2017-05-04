الملكة إليزابيث تأمر العائلة الملكية وموظفي القصور بالحضور فوراً لاجتماع عاجل.. ماذا يدور داخل قصر باكينغهام؟

بشكل مفاجئ وغير عادي، دعت الملكة إليزابيث الثانية، الخميس 4 مايو/أيار 2017، جميع أفراد العائلة المالكة البريطانية وجميع الموظفين، للحضور فوراً للقصر الملكي، دون الإعلان عن السبب الصريح لذلك.

ومما زاد الأمر أهمية وغموضاً أن الملكة ووفقاً لكبير مساعديها قطعت إجازتها التي كانت تقضيها في قلعة وندسور بمناسبة عيد الفصح، ووجهت الإخطار بشكل عاجل، وهو ما أثار التكهنات بشأن هذه الدعوة المفاجئة وغير المألوفة. وفقاً لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقالت صحيفة ميرور إن كبار مساعدي الملكة أمروا جميع الموظفين من المساكن الملكية في جميع أنحاء البلاد بالتوجه إلى لندن.

وسيحضر الاجتماع، كبير ضباط العائلة المالكة، والسكرتير الخاص بالملكة، والمسؤول عن حلف اليمين الملكي، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية".

لكن مصدرمطلع تحدث لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته قال "لا سبب يدعو للقلق"، مضيفاً أن عقد اجتماعات تضم كل هذا العدد من العاملين يحدث أحيانا.

وانتشرت بعض الأخبار على الشبكات الاجتماعية تفيد بأن الاجتماع قد يتعلق بشيء خاص بالملكة إليزابيث أو زوجها الأمير فيليب، دوق أدنبرة، البالغ من العمر 95 عاماً.

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صحيفة الديلي ميل نوهت في خبرها بأن هناك قلقاً كبيراً على صحة الملكة وزوجها فيليب، خاصة عندما أصيبا بنزلات برد حادة خلال عيد الميلاد، مما اضطر الملك فيليب للتغيب عن المراسم لأول مرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المرجح أن يتضمن هذا الاجتماع أي أخبار عن تنازل من الملكة عن العرش لولي عهدها، حيث تعهدت إليزابيث دائماً بخدمة بلدها طيلة حياتها.

تأتي هذه الخطوة بعد اجتماع بدا أنه ليس جيداً، جرى أمس الأربعاء، بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والملكة إليزابيث الثانية، خرجت منه ماي تكيل الاتهامات لقادة ومسؤولين أوروبيين، بالرغبة في التدخل في الانتخابات التشريعية البريطانية، معتبرة أنهم لا يريدون نجاح بريكست.

وقالت في تصريح بعد اجتماعها بالملكة إليزابيث الثانية؛ لإبلاغها بحل البرلمان تمهيداً للانتخابات التشريعية المقررة في 8 يونيو/حزيران: "البعض في بروكسل لا يريدون نجاح المفاوضات ولا يرغبون في نجاح المملكة المتحدة".