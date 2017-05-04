بأسرّة فاخرة وحمام ساخن مع أمهر الطهاة والموسيقيين.. شاهد القطار الأفخم في العالم وهو يبدأ أولى رحلاته

بدأ القطار الأفخم في العالم أولى رحلاته الاثنين الماضي من طوكيو في اليابان، وعلى متنه 33 راكباً، ووصل أمس الأربعاء إلى مدينة هوكايدو في رحلة تستغرق 4 أيام إلى أقصى الشمال الياباني، وبسعر لأرخص تذكر يبلغ 2500 دولار، فيما الأغلى بأكثر من 10 آلاف دولار.

وأصدرت الشركة المالكة للقطار، وهي East Japan Railw بياناً قالت فيه إن القطار المكون من 10 عربات، فيها 17 جناحاً من الأفخر، صمّمه خبير السيارات الياباني كين كيوبوكي أوكوياكا، المعروف بتصميمه سيارات بورش وفيراري ومازاراتي.

وتم صنع القطار ليقدم خدمات مميزة إلى ركاب مميزين، يخدمهم فريق يضم أمهر الطهاة والموسيقيين والموظفين، مع أسرّة وثيرة، تمكّن الركاب من الاسترخاء والاستمتاع في الوقت نفسه بمناظر خلابة أثناء الرحلة، التي يمكن لأي منهم خلالها أخذ حمام ساخن في مقصورة مصنوعة من خشب السرو.

وسرعة قطار "شيكي- شيما"، المحتوى على مستوصف خاص ومطعم فاخر، هي 110 كيلومترات بالساعة، لكنه يقف على الطريق إلى "هوكايدو" في منطقة Tohoku الريفية، التي اشتهرت في 2011 حين هزها زلزال عنيف، شهدت بعده اجتياحات تسونامي شهير، لذلك قال الشركة التنفيذي Tetsuro Tomita في البيان الذي أصدره، إن القطار ورحلته إلى المنطقة ستساعد على نسيان الكارثة التي حلت فيها.