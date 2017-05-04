انقطاع خدمة واتساب في عدة دول.. وهذا ما قالته الشركة

توقفت خدمة التراسل الفوري واتساب التابعة لشركة فيس بوك مساء الأربعاء 3 مايو/ أيار 2017 في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتركيا وأجزاء أخرى من العالم، حيث يعاني الآلاف من مستخدمي الخدمة من عدم القدرة على إرسال أو إستلام أي رسائل فورية، ويبدو أن الخدمة قد توقفت عن العمل حوالي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جرينيتش.

وعانى بعدها المستخدمين من عدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمة وكشف موقع Down Detector للمتابعة الفورية عن آلاف الانقطاعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأجزاء اخرى من العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا والبرازيل، ومن غير الواضح حالياً ما الذي أدى إلى هذه المشاكل أو متى تعود الأمور إلى طبيعتها بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وقالت شركة واتساب بحسب رويترز إنها على دراية بمشكلة انقطاع الخدمة وتعمل على حلها في أقرب وقت.

ولم يكشف المتحدث عن الدول التي تأثرت بالانقطاع.، إلا أن العديد من الدول بينها السعودية ولبنان اشتكى مواطنوها من انقطاع الخدمة، وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي ما يفيد انقطاعها أيضاً في بريطانيا والبرازيل وأميركا.

وتصدَّر هاشتاغ #تعليق_الواتساب في السعودية، تفاعلوا من خلاله مع انقطاع خدمة التواصل.

ويأتي هذا الانقطاع في الوقت الذي تعمل فيه الخدمة على تحديث رئيسي لتطبيقها، حيث يختبر تطبيق الدردشة ميزة جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتثبيت المحادثات في الجزء العلوي من القائمة داخل التطبيق للحفاظ على المحادثات الهامة في أعلى قائمة المحادثات.

