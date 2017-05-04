ريا وسكينة في قلب دمشق وGame of Thrones عربي.. هذه أبرز المسلسلات السورية في رمضان

رغم مرور 6 سنوات على اندلاع الثورة السورية واشتعال حرب ضروس في مختلف أنحاء البلاد، تبقى الدراما السورية حاضرة على الشاشات العربية، سيما في رمضان.

فيما يلي قائمة بأبرز الأعمال السورية التي ستُعرض في رمضان 2017:

1- باب الحارة (الجزء التاسع)









يطل أحد أكثر االمسلسلات جماهيرية بجزء جديد يحمل الكثير من الأحداث والتطورات الغريبة. وعن أبرز التطورات، يدخل طفل لقيط بيت أبو عصام ويضعه في موقف محرج، بينما تشهد الحارة مقتل ظافر على يد سمعو، وزواج أبو حازم من أم حاتم. أما النمس، فيموت ويعود إلى الحياة.

وعلى الرغم من اعتذار أكثر من نجم ساهموا في الأجزاء الماضية، فإن العمل استمر وسيطلّ على شاشة MBC في رمضان 2017.

العمل من تأليف الكاتب سليمان عبد العزيز وإخراج ناجي طعمي.

2- بقعة ضوء 13









جزء جديد من المسلسل الكوميدي الشهير يشارك فيه كوكبة من الممثلين السوريين من خلال اسكتشاته المنوعة التي تعالج قضايا المجتمع وتنقده بطريقة ساخرة.

يأتي الجزء الجديد من إخراج فادي سليم ومن إنتاج سما الفن الدولية للإنتاج الفني.

3- وردة شامية









تعود قصة ريا وسكينة إلى الشاشات، لكن هذه المرة في البيئة الشامية، من خلال عمل من بطولة نسائية مطلقة للممثلتين سلافة معمار وشكران مرتجى. تدور أحداث المسلسل في أوائل القرن العشرين، حيث نشهد ظاهرة خطف النساء وقتلهن في حارات شامية.

يشارك في العمل نخبة من وجوه الدراما السورية؛ كسلوم حداد وسعد مينا وسلاف فواخرجي، بالإضافة إلى الممثلَين اللبنانيَّين يوسف حداد ومجدي مشموشي.

العمل من تأليف الكاتب مروان قاووق، وإخراج تامر إسحاق، وتم إنتاجه من قِبل شركة غولدن لاين للإنتاج الفني.

4- سايكو









عمل كوميدي تدور أحداثه حول الصحفية وصال التي تعثر على CD يفضح مسؤولين ومافيات في البلد قبل أن يوصلوها إلى مشفى الأمراض العقلية بتلفيق بعض التهم لها، يضيع القرص وتخرج الصحفية من المشفى بعد تبرع أختها التوأم دلال بالمكوث مكانها؛ لكي يتسنى لها البحث عنه وتقديمه للقضاء.

يشارك في العمل كل من أيمن رضا باسم ياخور، ومحمد حداقي وعبد المنعم عمايري وحسام تحسين بك، والممثل اللبناني طوني باسيل، ومجموعة من النجوم الشابة، كما يشهد المسلسل مفاجأة بظهور الفنان اللبناني مروان خوري خلاله.

يذكر أن هذا العمل هو خامس تجارب أمل عرفة في الكتابة التليفزيونية بعد نسختين من مسلسل "دنيا"، و"عشتار" و"رفة عين".

5- خاتون (الجزء الثاني)









تدور أحداث المسلسل بين عامي 1922 و1924، لتروي حكاية فتاة دمشقية دفعها الحب إلى التمرد على القيم السائدة في المجتمع، لينقسم ما بين مناصر لها ومتحامل عليها، بالتزامن مع فترة الكفاح ضد الاحتلال الفرنسي وصراع زعامات الحارات الشامية.

المسلسل الذي تعرضه MTV اللبنانية، من بطولة باسم ياخور وكاريس بشار وديما قندلفت وسلوم حداد ومعتصم النهار وشكران مرتجى، إلى جانب اللبنانيين يوسف الخال وطوني عيسى وبيير داغر.

6- طوق البنات (الجزء الرابع)

يسلط الجزء الرابع من مسلسل البيئة الشامية الضوء على الثورة الجزائرية، وبعض الأحداث التي شهدتها مصر في خمسينيات القرن المنصرم.

“طوق البنات” من بطولة رشيد عساف ومنى واصف وإمارات رزق وروعة السعدي، إلى جانب فاديا خطاب ومهيار خضور وتاج حيدر وهيا مرعشي وديما قندلفت و ليلى جبر.

7- شبابيك









يأتي المسلسل بـ 30 حلقة لكل منها قصة منفصلة، ليتناول قصص الزواج على وجه الخصوص.

يشارك في العمل كلٌ من بسام كوسا وسلافة معمار وعبد المنعم عمايري، إلى جانب كاريس بشار ومنى واصف وأحمد الأحمد وديما قندلفت.

8- أوركيديا

فانتازيا تاريخية تتطرق إلى فكرة الصراع بين الممالك والسلطة والنفوذ بين الملوك، يقدمها المخرج حاتم علي على غرار مسلسل Game of Thrones الأميركي الشهير.

العمل الذي تعرضه قناة أبو ظبي، من بطولة نخبة من بطولة جمال سليمان وسلوم حداد وباسل خياط وعابد فهد وسلافة معمار وقيس الشيخ نجيب ومي سكاف.

يُذكر أن “أوركيديا” تم تصوير مشاهده في مدينة بوخارست الرومانية، قبل أن ينتقل ليستكمل باقي مشاهده في تونس.

9- شوق









مسلسل مثير للجدل تناول ما يجري في سوريا من وجهة نظر النظام، فركز على اضطهاد التنظيمات المسلحة للنساء وإعادة تجارة الرق إلى الحياة بعد عقود من إنهاء العبودية.

ويؤخذ على العمل الذي شارك فيه ممثلون معروفون بتأييدهم للأسد، إظهار المعارضة بكافة توجهاتها في ثوبٍ واحد، دون التمييز بين المعتدل منها والمتطرف.

“شوق” الذي تخرجه رشا شربتجي عرض على قناة OSN المشفرة، وهو من بطولة سوزان نجم الدين ونسرين طافش وباسم ياخور ومنى واصف وليلى جبر، وإمارات رزق ومحمد قنوع وأليكو داوود ونهلة عقل.

10- الهيبة









مسلسل رومانسي جديد من بطولة الثنائي تيم حسن ونادين نجيم.

تدور أحداثه حول عليا التي تعود لدفن زوجها في قريته على الحدود السورية - اللبنانية بعدما كانا يعيشان في بلد أوروبي، فتواجه مشكلة مع أهل زوجها الذين يرغبون في الاحتفاظ بحفيدهم وإجبارها على الزواج بشقيق زوجها الذي يلعب دوره تيم حسن.

11- الغريب









تدور الأحداث حول شخصية موظف بسيط يتعرض للظلم والخيانة، ويتورط في تهم تدفع السلط لزجه بالسجن عدة سنوات قبل أن يخرج ويسعى للانتقام.

“الغريب” من بطولة رشيد عساف وزهير عبد الكريم وعبد الفتاح المزين ومنى واصف، إلى جانب أندريه سكاف ورنا شميس ومرح جبر.

12- أزمة عائلية









مسلسل تجري أحداثه مع موظف وعائلته المكونة من زوجة و3 أولاد، حيث يعرض بعض المشاكل العائلية وتداعيات الأزمة على العائلة السورية بطابع كوميدي.

“أزمة عائلية” يشهد عودة المخرج هشام شربتجي بعد انقطاع دام 5 سنوات، وهو من بطولة رشيد عساف ورنا شميس وطارق عبده وليا مباردي ونجاح مختار.

13- سنة أولى زواج









مسلسل يحكي عنوانُه قصته، من النمط المنفصل - المتصل، يعرض المفارقات الاجتماعية التي تنشب بين الزوجين في بداية زواجهما، من بطولة الممثل يزن السيد والممثلة دانا جبر ومرح جبر.

14- حكم الهوى









مسلسل يتناول قصص حب مختلفة ويستعرض الآراء المتناقضة في نظرة المجتمع لها عن طريق ثلاثيات.

يشارك في “حكم الهوى” كسلمى المصري وفاديا خطاب وضحى الدبس، بالإضافة إلى شكران مرتجى وعبير شمس الدين وحسام تحسين بك وسعد مينا والعديد من الوجوه الشابة.