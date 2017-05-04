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حساب ميلانيا على تويتر يُعجَب بتغريدة تؤكد عدم حبها لترامب!

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MELANIA TRUMP HATES TRUMP
WASHINGTON, DC - APRIL 28: U.S. first lady Melania Trump waits to deliver remarks at the Children's National Health System April 28, 2017 in Washington, DC. Trump spoke a the opening of the Bunny Mellon Healing Garden for patients and famlies, an outdoor location for to safely spend time outdoors while receiving treatment at the hospital. (Photo by Win McNamee/Getty Images) | s

سجَّل حساب تويتر الخاص بميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تفضيل اثنتين من التغريدات فقط منذ إنشائه في عام 2010.

إحدى التغريدات تلمح إلى أنها لا تحب زوجها، بحسب ما أشار إليه موقع People الأميركي، وعدد من رواد موقع تويتر، لكن تسجيل الإعجاب حُذف بعد ذلك.

إذ سجل حساب السيدة الأولى لأميركا إعجاباً بتغريدة الكاتب آندي أوستروي، مساء الثلاثاء 2 مايو/أيار، والتي كانت عبارة عن صورة GIF لميلانيا في أثناء حفل تنصيب زوجها.



وهي تلك الصورة الشهيرة لها والتي تتغير فيها تعبيرات وجهها، عندما تحولت الابتسامة إلى تجهُّم، عقب توجيه ترامب نظره في اتجاهها.

وكان وستروي قد كتب مازحاً: "يبدو أن الجدار الوحيد الذي شيَّده ترامب، هو الجدار بينه وبين ميلانيا".







من جانبٍ آخر، نشر وستروي تغريدة أخرى يؤكد فيها تلقّيه إشعاراً بإعجاب إيفانكا، لافتاً إلى أنه غير متأكد ما إذا كان من حساب ميلانيا الحقيقي أم لا.



جدير بالذكر أن ميلانيا تمتلك حسابين على تويتر؛ أحدها مسجل باسمها @MELANIATRUMP منذ يناير/كانون الثاني 2010، والآخر باسم @FLOTUS استخدمته ميلانيا منذ تنصيبها السيدة الأولى لأميركا مطلع يناير/كانون الثاني من العام الحالي.

أما التغريدة الثانية التي أُعجبت بها ميلانيا، فهي تغريدة لها كتبت فيها: "مرحباً تويتر"، في مايو/أيار من عام 2012.



هذا، ولم يعلّق البيت الأبيض، أو المتحدثة باسم السيدة الأميركية الأولى، على الأخبار التي تتداولها المواقع المحلية وروّاد الشبكات الاجتماعية بشأن هذا الإعجاب.

 

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