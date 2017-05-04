للمرة الثانية.. الأميرة المغربية سكينة تنشر صور توأميها في عيد ميلادها

انتشرت صورة جديدة للأميرة سكينة، ابنة الشقيقة الكبرى لملك المغرب محمد السادس، على الشبكات الاجتماعية برفقة طفليها التوأم.

إذ التُقطت الصورة في ذكرى عيد ميلادها، الذي تحتفل به يوم 30 أبريل/نيسان، فيما ظهرت وهي تحمل طفليها على كتفيها، الحسن (على الشمال)، وآية (على اليمين)، وهما يرتديان سترة من الجينز.

في يوم عيد ميلادها صورة تجمع الأميرة للا سكينة مع توأمها الله يحفظهم لها #kingofmorocco #سناءالبوادري #morocco A post shared by سناءالبوادري (@princesses_of_maroc) on Apr 30, 2017 at 11:36am PDT

وإن كانت تبدو الصورة التي نُشرت في البداية من قبل صديقة للأميرة، أنها أُخذت في المغرب، إلا أنه لا يوجد أي إشارة تحدد تاريخ أو مكان التقاطها بالتحديد.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تُنشر فيها صورة للأميرة هذا العام، رفقة توأمها على الشبكات الاجتماعية، بعد الصورة التي نُشرت في مارس/آذار الماضي، واهتمت بها المواقع والصحف المحلية.

ثوأم الأميرة للا سكينة للا أية ومولاي الحسن 😍 كبرو ماشاءالله ....الله يخليهوم ليها ويحفظ ليهم ماماهم 🙏🏻 #kingofmorocco #morocco #سناءالبوادري#للاسكينة #الأميرة_لالة_سكينة #الأميرة A post shared by سناءالبوادري (@princesses_of_maroc) on May 1, 2017 at 8:54am PDT

فيما كانت الأميرة سكينة ترتدي قفطاناً، وتحمل طفليها على ركبتيها مرتديَين جلباباً.









يذكر أن الأميرة سكينة أنجبت توأمها، في 27 سبتمبر/أيلول 2015، وتم الإعلان عن اسم التوأم خلال حفل العقيقة بحضور خالها، الملك محمد السادس.