للمرة الثانية.. الأميرة المغربية سكينة تنشر صور توأميها في عيد ميلادها

انتشرت صورة جديدة للأميرة سكينة، ابنة الشقيقة الكبرى لملك المغرب محمد السادس، على الشبكات الاجتماعية برفقة طفليها التوأم.
إذ التُقطت الصورة في ذكرى عيد ميلادها، الذي تحتفل به يوم 30 أبريل/نيسان، فيما ظهرت وهي تحمل طفليها على كتفيها، الحسن (على الشمال)، وآية (على اليمين)، وهما يرتديان سترة من الجينز.
وإن كانت تبدو الصورة التي نُشرت في البداية من قبل صديقة للأميرة، أنها أُخذت في المغرب، إلا أنه لا يوجد أي إشارة تحدد تاريخ أو مكان التقاطها بالتحديد.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تُنشر فيها صورة للأميرة هذا العام، رفقة توأمها على الشبكات الاجتماعية، بعد الصورة التي نُشرت في مارس/آذار الماضي، واهتمت بها المواقع والصحف المحلية.
فيما كانت الأميرة سكينة ترتدي قفطاناً، وتحمل طفليها على ركبتيها مرتديَين جلباباً.
يذكر أن الأميرة سكينة أنجبت توأمها، في 27 سبتمبر/أيلول 2015، وتم الإعلان عن اسم التوأم خلال حفل العقيقة بحضور خالها، الملك محمد السادس.
- هذا الموضوع مترجم عن النسخة المغاربية الصادرة باللغة الفرنسية لموقع "هاف بوست". للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.