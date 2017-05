للمرة الثانية.. الأميرة المغربية سكينة تنشر صور توأميها في عيد ميلادها

ثوأم الأميرة للا سكينة للا أية ومولاي الحسن 😍 كبرو ماشاءالله ....الله يخليهوم ليها ويحفظ ليهم ماماهم 🙏🏻 #kingofmorocco #morocco #سناءالبوادري#للاسكينة #الأميرة_لالة_سكينة #الأميرة

A post shared by سناءالبوادري (@princesses_of_maroc) on May 1, 2017 at 8:54am PDT