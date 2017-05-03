لماذا لجأ براد بيت للصلصال والجص والحديد والخشب.. وعلام اتفق مع أنجلينا جولي؟.. اعترافات مثيرة

للمرة الأولى، تحدث الممثل الشهير براد بيت بصراحةٍ عن طلاقه من النجمة أنجلينا جولي، واعترف بأنه كان يفرط في تناول المشروبات الكحولية ويدخن الماريغوانا، كما وصف نفسه بأنه كان منعزلاً عاطفياً عن الآخرين طوال عمره.

وقال بيت (53 عاماً) لمجلة "جي كيو ستايل"، في مقابلة شاملة نُشرت الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، إنه أقلع عن تناول الكحوليات ويخضع لعلاج نفسي، وإنه ملتزم هو وجولي بحل المشاكل بينهما ودياً وفي سرية.

وقال نجم فيلم "مانيبول" في المقابلة: "بدأت العلاج النفسي للتو. يعجبني للغاية. لقد قصدت معالجَين اثنين حتى وصلت للشخص المناسب".

وجاء إعلان جولي المفاجئ في سبتمبر/أيلول 2016 أنها ستقيم دعوى طلاق من بيت، ليحدث هزة في عالم المشاهير. وتزوج الثنائي عام 2014 ولديهما 6 أطفال.

وخاض النجمان معركة مريرة على حضانة أولادهما، كما خضع بيت للتحقيق بتهمة إساءة معاملة الأطفال المحتملة بعدما فقد أعصابه أمام عدد من أبنائه.

وبرّأت السلطات بيت من هذا الاتهام، واتفق الثنائي في يناير/كانون الثاني على الاستعانة بقاضٍ خاص لإتمام إجراءات الطلاق.

وقال بيت إن الطلاق من جولي كان "محركاً كبيراً للتغيير".

وأضاف: "لا يمكنني أن أتذكر يوماً واحداً منذ تركت الجامعة لم أحتسِ فيه الخمر أو أدخن الماريغوانا أو أي شيء من هذا القبيل".

وقال: "أنا سعيد للغاية لأنني انتهيت من كل ذلك".

وأشار بيت إلى أنه أقلع عن المشروبات الكحولية واستبدلها بشراب التوت البري مع المياه الفوارة.

وعن الطلاق، قال بيت إنه وجولي قررا التخلي عن "الكراهية اللاذعة" والعمل معاً لحل خلافاتهما.

وكشف الممثل الشهير عن أنّه يجد ملاذه حالياً في الأشغال اليدوية، مستخدماً الصلصال والجص والحديد والخشب.

وعن عمله في مجال السينما، قال بيت: "لم أعد أفكر كثيراً في نفسي كممثل. هذا الأمر بات يشغل القليل من وقتي ومن تركيزي".

ومن المقرر أن يبدأ عرض أحدث أفلام بيت "وور ماشين" عن حرب الولايات المتحدة بأفغانستان في 26 مايو/أيار.