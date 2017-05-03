"العولمة المتوحشة" في مواجهة "اليمينية المتطرفة".. مرشحا الرئاسة الفرنسية يتبادلان التهم خلال المناظرة التليفزيونية

استهلَّ المرشحان للانتخابات الرئاسية الفرنسية؛ مارين لوبن (يمين متطرف) وإيمانويل ماكرون (وسط)، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، مناظرتهما التليفزيونية بهجمات متبادلة شديدة، وذلك قبل 4 أيام من الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الأحد.

وقالت لوبن إن "ماكرون هو مرشح العولمة المتوحشة والهشاشة والوحشية الاجتماعية وحرب الجميع ضد الجميع والتخريب الاقتصادي الذي يطول خصوصاً مجموعاتنا الكبرى وتجزئة فرنسا من جانب المصالح الاقتصادية الكبرى".

وردّ ماكرون بأن "استراتيجيتك هي ترداد أكاذيب". وأضاف في هذا النقاش الذي يتابعه ملايين المشاهدين: "إنك وريثة نظام يزدهر على غضب الفرنسيين منذ عقود".

وستتناول هذه المناظرة التي تستمر ساعتين ونيفاً، في حضور صحفيين اثنين يطرحان الأسئلة، 4 عناوين كبرى: الاقتصاد والإرهاب والتربية وأوروبا.

وبعد 10 أيام من حملة شرسة بين المرشحين، لا يزال إيمانويل ماكرون الذي تصدر الدورة الأولى متقدماً، بحسب استطلاعات الرأي، بحدود نحو 60 في المائة من نوايا التصويت، ولكن يبدو أن الفارق يتقلص مع لوبان التي تتبنى أسلوباً هجومياً.

ويتبنى كل من المرشحَين برنامجاً يعتبر نقيض الآخر. فماكرون ليبرالي وموالٍ لأوروبا، في حين أن لوبان مناهِضة للهجرة وأوروبا والمنظومة.

