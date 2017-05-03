لن يتحاور معها.. إيران تردُّ على تصريحات محمد بن سلمان.. فماذا قالت؟

اتهمت إيران السعودية، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، بالسعي إلى إثارة التوتر في المنطقة، قائلة إن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أدلى بتصريحات "هدامة" بشأن استبعاد الحوار مع طهران.

وقال الأمير محمد الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، في تصريحات حادة على غير المعتاد الثلاثاء، إنه سيحمي المملكة مما وصفها مساعي إيران للهيمنة على العالم الإسلامي.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قوله: "هذه التصريحات دليل على أن السعودية تدعم الإرهاب وتسعى إلى سياسات المواجهة والدمار في المنطقة وتجاه إيران".

وكان بن سلمان استبعد، خلال مقابلة مع تليفزيون إم بي سي الثلاثاء، إجراء حوار مع إيران، التي قال إنها مشغولة بالتآمر للسيطرة على العالم الإسلامي.

وقال الأمير محمد في مقابلة، إن المملكة ستقضي على المقاتلين الموالين لإيران في اليمن، حيث تقود القوات السعودية تحالفاً يضم دولاً خليجية يتدخل في الحرب الأهلية المستعرة هناك.

وقال: "كيف يمكن التفاهم مع نظام قائم على أيديولوجيا متطرفة منصوص عليها في دستوره بأن يجب أن يسيطروا على مسلمي العالم الإسلامي ونشر المذهب الجعفري الاثني عشري الخاص بهم في جميع أنحاء العالم الإسلامي حتى يظهر المهدي المنتظر؟.. هذا كيف أقنعه وكيف أتفاهم معه؟!".