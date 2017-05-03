الطماطم والتأشيرة باقيتان.. بوتين يرفع غالبية العقوبات التجارية عن تركيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء 2 مايو/أيار ،2017 رفعاً لغالبية العقوبات التجارية التي كانت فرضتها موسكو على تركيا إثر إسقاط أنقرة طائرة عسكرية روسية في 2015.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: "سألتم متى يمكننا الحديث عن رفع العقوبات التي فُرضت قبل وقت معين. يمكننا أن نتحدث عن ذلك اليوم. لقد توصلنا إلى اتفاق على حل كامل لكل المشاكل المرتبطة بالعقوبات".

وتدهورت العلاقات بين تركيا وروسيا حين أسقط الأتراك مقاتلة روسية فوق سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وردّت موسكو على ذلك بسلسلة عقوبات على أنقرة، بينها حظر على المواد الغذائية التركية، ومنع لرحلات تشارتر، وإعادة فرض تأشيرة على السياح الأتراك الراغبين في التوجه إلى روسيا.

لكن بوتين أوضح أن الحظر الروسي على الطماطم التركية سيبقى سارياً، وكذلك فرض التأشيرة على الأتراك. ولم يعلن أي موعد لإلغاء هاتين العقوبتين.

وأضاف: "يمكننا أن نقول الآن بثقة، إن فترة النقاهة في العلاقات التركية-الروسية انتهت. نعود إلى تعاون طبيعي".

