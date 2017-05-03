تعرَّف على أكثر الشعوب العربية احتراماً للمرأة.. وما الدولة التي يُؤْمِن رجالها بضرب النساء؟

زعمت دراسة استقصائية حديثة أُجريت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن آراء الرجال بشأن المساواة بين الجنسين لا تتوافق مع آمال وتطلعات النساء الشابات في هذه البلدان .



واتهمت الدراسة، التي تقصّت آراء الرجال في مصر ولبنان والمغرب وفلسطين حول دور المرأة في العمل والمنزل ومشاركتها في الحياة العامة، رجال هذه الدول العربية بالتحيز والانسياق وراء النظرة النمطية للمرأة، وفقاً لما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية.

وقد تم سؤال نحو 10 آلاف شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً، في الدراسة التي قادها جاري باركر رئيس حملة برومونودو للمساواة ، حيث أيّد غالبية الرجال مجموعة من الآراء التقليدية تجاه المرأة؛ ومن بينها: اعتقاد عدم ملاءمة المرأة لتولي المناصب القيادية، وضرورة عدم عملها خارج المنزل، وأفضلية تعليم الأبناء على تعليم البنات.



وأوضحت آراء النساء اللاتي خضعن للدراسة رغبتهن في تحقيق المساواة بين الجنسين، بحسب الأبحاث التي أجراها المشروع الدولي للمساواة بين الجنسين، وهو مشروع يتولى إجراء دراسات مكثفة حول وجهات النظر تجاه قضايا المساواة بين الجنسين في مختلف أنحاء العالم.

مصر

وخلال الرد على معظم التساؤلات، جاءت آراء الرجال أقل تحرراً فيما يتعلق بالمساواة من آراء النساء. وفي مصر، وافق أكثر من 90% من الرجال على عبارة أن "القرار النهائي بالمنزل ينبغي أن يكون للرجل". وقد اتفق 58.5% من النساء مع هذا الرأي أيضاً.



واتفق أكثر من نصف الرجال المصريين الخاضعين للدراسة، على أن "هناك أوقات تستحق المرأة خلالها أن تتعرض للضرب"، مقارنة بأقل من ثلث أعداد النساء اللاتي شاركن في الرأي نفسه. وبينما رأى 75% من النساء المصريات أنه يجب أن تتمتع المرأة المتزوجة بحق الرجل نفسه في العمل، اتفق 31% من الرجال المصريين فقط معهن في الرأي.

دراسة مصرية تناقض هذه الدراسة

وتتناقض النتيجة الأخيرة مع استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري ونشره موقع فيتو في فبراير/شباط 2017، حول مكانة المرأة في المجتمع المصري، وأظهر أن 91٪‏ من الإناث و81٪‏ من الذكور يَرَوْن أنه ليس من حق الزوج أن يضرب زوجته، بينما أبدى 7٪‏ من الإناث و18٪‏ من الذكور موافقتهم على ضرب الزوج لزوجته.

وأظهر هذا الاستطلاع أن 44% من الذكور يرغبون في الزواج للمرة الثانية، بينما لم تمانع 16% من السيدات زواج الرجل بامرأة ثانية في حالة تحسن حالته المادية، كما أبدى 51% من الذكور و81% من الإناث عدم موافقتهم على زواج الرجل للمرة الثانية.

وأكد الاستطلاع المصري أنه فيما يتعلق بتفضيل العمل مع مدير أو مديرة، أن 57% من الرجال الذين شاركوا في الاستطلاع يرون أن ذلك لا يمثل فرقاً بالنسبة لهم، كما أبدى 69% من الإناث عدم وجود فارق بين العمل مع مدير أو مديرة.