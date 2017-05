فيديو.. طائرة ترتطم بخطوط الكهرباء وتسقط وسط السيارات في خط مزدحم

يُظهر فيديو انتشر على منصة تويتر، تحطُّم طائرة صغيرة وارتطامها بخطوط الكهرباء في أثناء سقوطها بطريقٍ مزدحم في مدينة موكيلتيو بولاية واشنطن، الثلاثاء 2 مايو/أيار 2017.

الفيديو التُقط بواسطة كاميرا من داخل إحدى السيارات على الطريق. وتحطمت الطائرة بعد إقلاعها بقليل من مطار "باين فيلد" في مدينة إيفرت بولاية واشنطن، التي تقع على بُعد نحو 30 دقيقة شمال مدينة سياتل.

Several vehicles damaged, traffic on SR525 north and south blocked at HPB SW pic.twitter.com/wHnvo6VAxR

— Mukilteo Police Dept (@MukilteoPolice) May 2, 2017