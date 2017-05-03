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وفاة الأمير مشعل شقيق العاهل السعودي الملك سلمان

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أعلن الديوان الملكي السعودي، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، وفاة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة وشقيق العاهل السعودي الملك سلمان عن عمر يناهز الـ93 عاماً.

وفي بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكر الديوان أن صلاة الجنازة على الأمير مشعل سوف تؤدى، الخميس، بالمسجد الحرام في مكة الكرمة.

وتصدر هاشتاغ #وفاة_مشعل_بن_عبدالعزيز شبكات التواصل الاجتماعى، أعرب خلاله المغردون عن تعازيهم.

والأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 5 سبتمبر/أيلول 1926، وهو رئيس هيئة البيعة في السعودية.
 

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