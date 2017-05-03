وفاة الأمير مشعل شقيق العاهل السعودي الملك سلمان

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، وفاة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة وشقيق العاهل السعودي الملك سلمان عن عمر يناهز الـ93 عاماً.

وفي بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكر الديوان أن صلاة الجنازة على الأمير مشعل سوف تؤدى، الخميس، بالمسجد الحرام في مكة الكرمة.

وتصدر هاشتاغ #وفاة_مشعل_بن_عبدالعزيز شبكات التواصل الاجتماعى، أعرب خلاله المغردون عن تعازيهم.

رحم الله الأمير..

أطال الله عمر الملك..

وتمضي مسيرة هذه البلاد لا تتوقف عند وفاة أو حزن…

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#وفاه_مشعل_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/j2g11h0qRv — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) ٣ مايو، ٢٠١٧

أحر التعازي لسيدي #خادم_الحرمين_الشريفين و #ولي_العهد و #ولي_ولي_العهد والأسرة المالكة الكريمة في #وفاه_مشعل_بن_عبدالعزيز رحمه الله — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) ٣ مايو، ٢٠١٧

خالص العزاء لقيادتنا الرشيدة ، في #وفاه_مشعل_بن_عبدالعزيز إنا لله وإنا إلبه راجعون ، — خالد العمار (@Khalid_Alammar) ٣ مايو، ٢٠١٧

أتقدم بخالص العزاء لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وللأسرة الحاكمة وللوطن في #وفاه_مشعل_بن_عبدالعزيز رحمه الله.

إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالله عامر السواحه (@aalswaha) ٣ مايو، ٢٠١٧

والأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 5 سبتمبر/أيلول 1926، وهو رئيس هيئة البيعة في السعودية.