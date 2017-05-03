من أمام "آيا صوفيا".. تركية تلقي قصيدة عربية للمتنبي بطلاقة.. شاهد

دائماً ما نرى عرباً يتحدثون التركية على الإنترنت، سواء عبر فيديوهات تعليمية أو ترفيهية، في حين قلما نرى فيديوهات لأتراك يتحدثون العربية.

لكن، يبدو أن هذا الوضع يتغير؛ فالفتاة التركية أمينة ياشار تنشر منذ عدة أشهر، مقاطع مصورة لها وهي تتحدث العربية.

وفي هذا الفيديو، تظهر أمينة وهي تلقي بطلاقةٍ، قصيدة "بِمَ التعلل؟!"، للشاعر أبو المتنبي، من أمام متحف "آياصوفيا".

ويعد أبو الطيب المتنبي، المولود في الكوفة بالعراق سنة 915م والمتوفي في 965م، من أعظم شعراء العرب وأكثرهم بلاغة.

يمكنكم مشاهدة جميع فيديوهات أمينة بقناتها على يوتيوب.