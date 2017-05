كسر الممثل الأميركي براد بيت صمته، وتحدّث لأول مرة منذ انفصاله عن زوجته ومواطنته أنجلينا جولي عن هذا الطلاق، معترفاً لمجلة أميركية بأنه يخضع الآن للعلاج، بعد أن أصبحت مسألة احتسائه المشروبات الكحولية "مشكلة"، مستخدماً وصف "العائلة الممزقة" للتعبير عن الأحداث التي مرت بها الأسرة الشهيرة منذ شهر سبتمبر/أيلول 2016 وقت رفع دعوى الطلاق.

إذ ظهر الممثل، البالغ من العمر 53 عاماً، على 3 أغلفة للعدد الحدث من مجلة GQ الأميركية، لأول مرة بعد انفصاله، وهو يحدِّق في الكاميرا بعاطفةٍ شديدة، حسب صحيفة Daily Mail البريطانية التي جاء فيها: "كانت عيناه الزرقاوان الثاقبتان هما موضع التركيز بجميع الصور، ولم يبتسم النجم في أيٍ من صور الأغلفة الثلاث".

