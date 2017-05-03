رئيسة وزراء بريطانيا زارت الملكة إليزابيث ثم خرجت تكيل الاتهامات لقادة أوروبيين!.. فماذا قالت؟

اتهمت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017 مسؤولين أوروبيين بالرغبة في التدخل في الانتخابات التشريعية البريطانية، من خلال تسريب مضامين المباحثات حول خروج المملكة من الاتحاد، معتبرة أنهم لا يريدون نجاح بريكست.

وقالت في تصريح بعد اجتماعها بالملكة إليزابيث الثانية؛ لإبلاغها حل البرلمان تمهيداً للانتخابات التشريعية المقررة في 8 يونيو/حزيران: "البعض في بروكسل لا يريدون نجاح المفاوضات ولا يرغبون في نجاح المملكة المتحدة".

وكانت تيريزا ماي قد توجهت، في وقت سابق الأربعاء، للقاء الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام؛ لإبلاغها حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 8 يونيو/حزيران.

وانتهت الدورة البرلمانية رسمياً منتصف ليل الثلاثاء، لكن النواب الـ650 المنتهية ولايتهم بدأوا عطلتهم اعتباراً من نهاية الأسبوع الماضي.

والبرلمان الجديد الذي سينبثق عن انتخابات 8 يونيو/حزيران سيجتمع في 13 من الشهر نفسه لانتخاب رئيسه. وتبدأ الدورة البرلمانية في 19 يونيو/حزيران مع حفل ضخم يفتتح بـ"خطاب الملكة" حين تتلو إليزابيث الثانية برنامج الحكومة الجديدة.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقدُّم حزب المحافظين الذي تنتمي إليه تيريزا ماي التي تأمل توسيع غالبيتها الحالية.

واللقاء بالملكة يرتدي طابعاً رمزياً. وكان رؤساء الوزراء يطلبون في السابق إذن الملكة لحل البرلمان، لكن بموجب إصلاح اعتُمد عام 2011 أصبح هذا الأمر مجرد إجراء شكلي.





