أردوغان: صديقي بوتين يرغب في إنهاء المأساة بسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، إن صديقه الرئيس الروسي يرغب في إنهاء المأساة بسوريا.

بدوره، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أنه يشاطر أردوغان الرأي بخصوص إنشاء مناطق آمنة في سوريا.



وقال إن المناطق الآمنة التي أيدت تركيا وروسيا إقامتها في سوريا، يجب أن تصبح مناطق حظر جوي إذا توقف القتال على الأرض بالكامل.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي: "إذا تمت إقامة منطقة تخفيف التصعيد، فحينئذ لن يحلق فوقها الطيران شرط ألا يُسجَّل أي نشاط عسكري في تلك المناطق".

