بريطانيا تخوض مفاوضات بريكست كـ"طرف مفاوض" وليس "متسولاً"

أعلن الوزير البريطاني المكلف "بريكست"، ديفيد ديفيس، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، أن بلاده لا تخوض مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كمتسول؛ بل كطرف مفاوض"، رافضاً احتمال دفع البلاد 100 مليار يورو للاتحاد الأوروبي.

وصرح لإذاعة بي بي سي 4: "نخوض هذه المفاوضات لا كمتسولين؛ بل كمفاوضين. هناك جانبان في هذه المفاوضات، والطرف الآخر لن يحدد من يقوم بماذا".

وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز"، الاربعاء، أن فاتورة البلاد لتصفية حساباتها مع الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 100 مليار يورو. واستبعد ديفيس إمكانية دفع مثل هذا المبلغ في برنامج "غود مورنينغ بريتن" على قناة "إي تي في" بالقول: "لن ندفع 100 مليار يورو"، معتبراً أنها "المناورات الأولى" من قِبل الاتحاد الأوروبي.

وأكد لإذاعة "بي بي سي 4": "هذا الصباح ترون طلبات بـ100 مليار يورو في الصحف- ارتفعت من 50 إلى 60 إلى 100 مليار. لا أعتقد أننا سنصل إلى هذا السقف في الواقع، أعلم أننا لن نبلغ هذا المستوى. الحقيقة أنها ستكون مفاوضات صعبة".

وقال: "في حال الخروج من الاتحاد (دون اتفاق) لن يتم دفع أي مبلغ. لكن لا أحد يريد هذه النتيجة. نريد اتفاقاً ونعتقد أننا قادرون على التوصل إلى اتفاق".

وتابع: "قلنا بوضوح، إننا سنحترم التزاماتنا الدولية وواجباتنا القانونية. لكن لن يحددها طرف لنا. ستكون موضع مفاوضات".

ورداً على سؤال عن وسائل الضغط التي تملكها البلاد، قال ديفيس: "إنه متى خرجنا من الاتحاد فسنكون السوق الخارجية الأكبر" للاتحاد الأوروبي، معتبراً أن "هذا الأمر مهم جداً بالنسبة لهم".