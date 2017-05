6 أفلام ناجحة سوف تشجعك على قراءة رواياتها الأصلية

يستغل بعض صُناع السينما النجاح الكبير لرواية ما ويقومون بتحويلها لفيلم سينمائي على أمل أن يحظى الفيلم بالنجاح نفسه؛ ولكن المهمة الصعبة هنا تكمن في تحويل الرواية إلى نص سينمائي دون العبث بالأحداث المحورية أو تغييرها؛ حتى لا يستاء مُحبو الرواية الأصلية.

كذلك، نجاح الأفلام المقتبسة قد يشجع العديد من المشاهدين على قراءة الرواية لمعرفة المزيد من التفاصيل عن شخصياتهم المفضلة بالفيلم؛ لذلك نستعرض معكم في القائمة القادمة مجموعة من الأفلام التي اقتُبست من روايات حققت مبيعات كبيرة مع عرض الاختلافات بين الرواية والفيلم.

Atonement

نُشرت رواية Atonement لأول مرة عام 2001 للكاتب "إيان ماكوين"، تحكي الرواية كيف يمكن للفهم السيئ للأمور والكذب أن يؤثر في حياة الأشخاص؛ تدور أحداث القصة عام 1935 حين تعتقد الطفلة "بريوني" أن حبيب أختها "سيسيليا" وابن حارس منزلهم "روبي" مُغتصب؛ ونتيجة لذلك يُتهم ظلماً ويذهب إلى السجن، ثم يُسمح له بتفادي العقوبة إن تطوع للحرب.

اقتُبس من الرواية عام 2007 فيلم يحمل الاسم نفسه من إخراج "جو رايت"، وكتب النص السينمائي "كريستوفر هامبتون". صرح المخرج "رايت" في أحد اللقاءات الصحفية بأن "التحدي يكمن في كيفية إيجاد طريقة لإخبار القصة بشكل مماثل لأسلوب الكتاب، حيث كانت رؤيتنا أن نكون أوفياء للرواية وننقل القصة بأمانة كما هي".



لذلك، لا يجد القارئ اختلافات أو تعديلات محورية في الفيلم فهو مماثل بشكل كبير لأحداث الرواية، كذلك أضاف "رايت" أنه أحب الرواية للغاية، ولذلك رغب في العمل عليها؛ فهو يؤمن بأن من يريد تحويل فيلم مقتبس من رواية يجب أن يختار من الروايات التي يحب، فكلما أحب المخرج الرواية استطاع تقديمها بشكل أفضل.

رشح الفيلم لـ7 جوائز أوسكار؛ من بينها: أفضل نص سينمائي مقتبس، وأفضل ممثلة في دور مساعد لـ"سواريز رونان"، وأفضل فيلم. إلا أنه فاز فقط بأوسكار أفضل موسيقى تصويرية.

Brokeback Mountain

اقتُبس فيلم Brokeback Mountain من قصة قصيرة مكونة من 55 صفحة فقط نُشرت عام 1997، وتحمل الاسم نفسه للمؤلفة "آني برولكس"؛ ربما تتساءل الآن: كيف تحولت هذه القصة القصيرة إلى فيلم طويل؟

كتب النص السينمائي للقصة "لاري ماكموري" و"ديانا أوسان"، وقد استطاعا تحويل القصة إلى فيلم طويل عن طريق إضافة تفاصيل أكبر للشخصيات مع مراعاة عدم إحداث اختلاف كبير عن النص الروائي الأصلي، كذلك قاما باستغلال إمكانات الطبيعة التي تدور فيها أحداث الحكاية؛ وسلطا الضوء على مساحات شاسعة من المناظر الطبيعية.

يحكي الفيلم قصة حب بين رجلين "إينيس ديل مار"-هيث ليدجر و"جاك تويست"-جيك جيلينهال، اللذين يكتشفان ميولهما المثلية، ولكن ينفصلان في النهاية بسبب الخوف.



على الرغم من قصة الفيلم الصادمة، فإن أداء الممثلين وحكاية الشخصيات جعلا الفيلم يرشَّح لـ8 جوائز أوسكار، فاز منها بـ3 جوائز؛ من بينها أفضل نص مقتبس، وأفضل إخراج للمخرج "أنج لي" الذي أصبح بفضل الفيلم أول مخرج من أصل آسيوي يفوز بالأوسكار عن هذه الفئة.





The Silence of the Lambs

نُشرت رواية The Silence of the Lambs عام 1988 للكاتب "توماس هاريس" وتحكي عن فتاة تعمل في مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) تبحث عن قاتل متسلسل يقتل النساء ويقوم بسلخ جلودهم، وتحاول الاستعانة بالدكتور "هانيبال ليكتر"، وهو مجرم مسجون ومضطرب ذهنياً يُعرف عنه أكل ضحاياه لكي يساعدها في معرفة الجاني.

تحولت الرواية إلى فيلم عُرض عام 1991؛ كتب النص السينمائي "تيد تالي" ولم يختلف الفيلم عن الكتاب سوى في بعض الأحداث البسيطة؛ على سبيل المثال: أضاف الكثير من التفاصيل عن عمل مكتب التحقيقات الفيدرالية، كذلك أعطى شخصية المحققة "كلاريس" بعض البساطة في شخصيتها التي كانت أكثر عمقاً في الكتاب.

صور الفيلم الشخصيات، خاصة "هانيبال ليكتر"، بالكثير من الواقعية؛ لذلك رُشح لـ7 جوائز أوسكار فاز منها بـ5 جوائز،؛ من بينها جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي لأنتوني هوبكنز الذي قام بدور "هانيبال"، وأفضل ممثلة لجودي فوستر التي قامت بدور "كلاريس".

كذلك، فاز المخرج "جوناثان ديمي" بأوسكار أفضل مخرج، والكاتب "تيد تاللي" بأوسكار أفضل نص سينمائي مقتبس، وفاز الفيلم أيضاً بجائزة أفضل فيلم ليصبح ثالث فيلم في تاريخ الأوسكار يفوز بما يسمى "the big five"؛ أي يحصد جوائز التمثيل والكتابة والإخراج والإنتاج.

The Fault in Our Stars

نُشرت رواية The Fault in Our Stars عام 2012 للكاتب "جون غرين" وتحكي قصة حب بين مراهقين مصابين بمرض السرطان، يتعرفان بعضهما على بعض في واحدة من حلقات الدعم النفسي لمرضى السرطان ويحاولان مساعدة بعضهما بعضاً في مقاومة المرض.

تحولت الرواية إلى فيلم عُرض عام 2014؛ كتب النص السينمائي للفيلم "سكوت نوستادتير" و"مايكل إتش ويبر" والإخراج لـ"جوش بون" الذي حاول أن بجعل الفيلم نسخة قريبة جداً من الرواية، رغم التراجع الملحوظ في الحوار وبعض العناصر الفلسفية التي نوقشت بشكل أعمق في الرواية.

كذلك، الفيلم يبدو أقل حزناً من الرواية كما صرح "سكوت نوستادتير" أحد كتاب السيناريو، قائلاً: "رأينا أن النهاية تحتاج إلى أن تكون أقل قتامة، نحن نتحسس قليلاً من النهايات السعيدة، لكننا نذهب دوماً نحو الأمل".

حاز الفيلم إعجاب الجمهور ووصل للمركز الأول في شباك التذاكر الأميركي خلال أسبوع عرضه الأول.







Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

نشرت أول رواية من سلسلة هاري بوتر الشهيرة Harry Potter and the Sorcerer’s Stone للكاتبة "جي كي رولينغ" عام 1979 وتحكي السلسلة عن مغامرات هاري بوتر وأصدقائه في مدرسة "هوغورتس" للسحر وحربه مع عدوه الساحر "فولدمورت".

تحولت الرواية إلى فيلم عام 2001 لتصبح بداية لأكثر سلاسل الأفلام نجاحاً حول العالم، وقد رأى الكثيرون أن الفيلم كان وفياً بدرجة كبيرة للرواية من ناحية الحبكة والحوار، ورغم بعض الاختلافات البسيطة، فإن بعض الجمهور اعتقد أن الأحداث تسير بشكل أسرع في الفيلم؛ ما جعل الإيقاع غير متناغم عكس الرواية.

الفيلم من إخراج كريس كولومبوس، ومن بطولة "دانيال رادكليف" في دور هاري بوتر، و"إيما واتسون" في دور "هيرموني"، وقام "ستيف كلوفز" بكتابة النص السينمائي.

رُشح الفيلم لـ3 جوائز أوسكار، من بينها أفضل تصميم أزياء.

Me Before You

أحدث الأفلام في القائمة هو فيلم Me Before You الذي اقتُبس عن رواية تحمل الاسم ذاته العام الماضي للكاتبة "جوجو مويس". تدور قصة الفيلم حول "لويزا"، الفتاة الصغيرة التي تبحث عن عمل وتجد فرصة لتعتني برجل مصاب بالشلل يعاملها بطريقة فظة في البداية حتى يقعا في الحب.

أُعجب الجمهور بالفيلم رغم إغفاله أحد الأحداث المهمة التي كانت موجودة في الكتاب الذي نُشر عام 2012 وهو مشهد الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له "لويزا"؛ وقد صرحت "جوجو"، الكاتبة التي قامت بصياغة النص السينمائي، بأنها حاولت الإبقاء على المشهد في الفيلم وأعادت كتابته أكثر من 10 مرات على مدار 6أشهر إلا أنها قررت حذفه في النهاية؛ إذ لم يكن هناك طريقة للقيام بذلك بصرياً بطريقة غير مؤذية.

أضافت "جوجو" أنها غير نادمة على عدم وجود هذا المشهد في الفيلم، فهي ترى أنه عندما تتحول أي رواية إلى فيلم يجب أن يتقبل الجمهور أن صناع الفيلم يرونه بطريقة مختلفة.

الفيلم من إخراج ثيا شاروك، وقام ببطولته كل من "إميليا كلارك" نجمة مسلسل game -of thrones في دور "لويزا"، والممثل "سام كلافلين" في دور "ويل ترينور".