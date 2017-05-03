ليست لكل العرب.. تعرف على الدول المستثناة من تأشيرة الدخول الفورية لمصر

لا ينطبق القرار المصري الصادر بتسهيل الحصول على تأشيرة دخول فورية للأراضي المصرية على جميع الجنسيات أو الحالات كما يظن البعض، لكن هناك بعض استثناءات.

وأعلنت وزارة السياحة المصرية، منح المقيمين بجميع دول الخليج تأشيرات دخول فورية في المطارات، اعتبارا من بداية شهر مايو/أيار.

وبدأت السلطات المصرية تطبيق تسهيلات جديدة لدخول مواطني دول المغرب العربي ممن يحملون إقامات خليجية إلى مصر، بتأشيرة فورية دون الحاجة إلى تأشيرات مسبقة وموافقات أمنية؛ بهدف المساعدة على تنشيط السياحة الوافدة.



لكن، هناك عدد من الشروط البسيطة التي وضعتها مصر؛ ما سيجعل هناك استثناءات لهذا القرار على بعض الجنسيات.

شرط الإقامة

اشترطت السلطات المصرية أن يكون لدى زائري مصر من دول المغرب العربي تأشيرات دخول وخروج إلى الدولة الخليجية نفسها التي قدموا منها من دون مشاكل، شرط أن تكون الإقامة سارية لمدة 6 أشهر.

دول مستثناة

القرار المصري لا ينطبق على جميع العرب المقيمين بدول الخليج، فقد استثنت السلطات المصرية بعض الجنسيات بشكل عام.



وأعلنت السلطات المصرية عدم دخول مواطني السودان وسوريا وليبيا والأردن وفلسطين دون تأشيرة مسبقة.

وتشترط مصر على مواطني هذه الدول الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، بالإضافة إلى موافقة أمنية من السفارات المصرية بهذه الدول قبل المغادرة.