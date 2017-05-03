أطلقته بالخطأ صوب دولة عظمى!.. صاروخ كوريا الشمالية لم يفشل لكنها فجّرته قبل الوقوع في أزمة

قالت صحيفة تصدر في كوريا الجنوبية، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية لم يفشل، لكنها قامت بتفجيره في أثناء اتجاهه إلى روسيا.

وكالة سبوتنيك الروسية أشارت في تقرير لها، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، إلى أن صحيفة "سيول إيكونومي ديلي" الكورية الجنوبية كشفت في تقرير لها أن كوريا الشمالية أخفقت في إطلاق صاروخ جديد، لكن هذه المرة كان باتجاه روسيا، مما كان سيعرضها للدخول في أزمة مع موسكو.

ويوم السبت 29 أبريل/نيسان الماضي، نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان صادر عن الجيش الكوري الشمالي قوله إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً مجهول الطراز من موقع بالقرب من بوكتشانغ فى بيونغانام-دو (مقاطعة بيونغان الجنوبية) في وقت مبكر من صباح اليوم". وأضافت: "يقدر أن التجربة فشلت".

ولفتت "يونهاب" إلى أن الصاروخ "انفجر على الأرجح بعد ثوانٍ من إطلاقه"، مشيرةً إلى أن سيول تحلل نوع ومسافة تحليق الصاروخ.

وبحسب الصحيفة، انطلق الصاروخ مسافة 48 كيلومتراً قبل أن تقرر كوريا الشمالية تفجيره في الهواء؛ خوفاً من أن يصيب روسيا.

وقالت الصحيفة، إن الصاروخ كان باليستياً وحلّق في المنطقة الشمالية الشرقية من الدولة المعزولة ولم يفشل، لكنه كان ينطلق باتجاه الأراضي الروسية، مشيرة إلى أن هذا الصاروخ كان هو التجربة التي قالت عنها وسائل الإعلام الأميركية، يوم السبت الماضي، إنها فاشلة ولكن في الحقيقة، بحسب الصحيفة، فإن الصاروخ لم يسقط ولكن تم تدميره.

وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير صاروخ بعيد المدى قادر على ضرب الأراضي الأميركية برأس نووي، وأجرت حتى الآن 5 تجارب نووية، اثنتان منها العام الماضي.



