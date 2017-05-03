عن سرقة "خراب بيوت" زياد برجي : نانسي على علم بـ "اللعبة"

شدَّد المغني والملحن اللبناني زياد برجي، على حقيقة معرفة مواطنته المغنية نانسي عجرم وتنسيقها لما وصفه بـ"لعبة" أغنية "خراب بيوت"، التي ضمَّها ألبومه الأخير، وهي باللهجة الخليجية؛ إذ قدمها برجي كلماتٍ ولحناً لعجرم، مدعياً أنه أخبرها أنها ليست من تأليفه، وذلك بعد تهديد صاحب الأغنية الأصلي، المغني القطري فهد الكبيسي باللجوء إلى القضاء.

وقال برجي لبرنامج ET بالعربي، المذاع على قناة إم بي سي، إنه لا يجوز لعجرم أن تضحي بسمعته الفنية التي بناها على مدى 24 عاماً، حتى لا تضع نفسها في موقف حرج.

وأضاف: "أنا أقول لنانسي يجوز أن تضعي نفسك في موقف حرج من أجل شخص لم يقدم لك غير الأغاني الحلوة، ولم يكن لك سوى صديق وأخ، وأعطاكِ أحلى ما عنده، ينبغي أن تحمي سمعته، وأن تكون لديكِ الجرأة لتقولي أنا أعرف كل شيء عن الموضوع، وأعلم أن زياد عنده أخلاق، وعندما أتى وأسمعني هذا المقطع قال لي إنه ليس له، وأنا قلت له أكمل، وأنا أخذت إذناً شفهياً من هذا الشخص، وأنت محمي أخلاقياً، فهل يجوز أن تقولي أنه ليس لديك خبرٌ بذلك يا ننوسة؟"، حسب تعبيره.

وكانت عجرم قد نفت معرفتها بالأمر في أول تعليق لها حول الموضوع لذات البرنامج، مؤكدة أنها اشترت الأغنية من برجي قائلة: "لا أعرف أكثر من هذا".









وكان الكبيسي قد هدَّد عبرة تغريدة على حسابه على تويتر باتخاذ إجراء قانوني، بعد أن تبيَّن أن مطلع أغنية "خراب بيوت" لعجرم هو نفس مطلع أغنيته "بعيد الشر"، التي غنَّاها عام 2012.

الإجراء القانوني سيكون الفصل بيني وبين من سرق أغنيتي .. ولن اتنازل عن حقي الأدبي مع كل من يستهتر بحقوق الملكية الفكرية — فهد الكبيسي (@FahadAlkubaisi) April 30, 2017

تهديد الكبيسي بمقاضاة من "سرق" أغنية "خراب بيوت" جاء دون ذكر أسماء، رغم انتشار كليبات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارن بين أغنية المغني القطري الشاب وأغنية عجرم، إذ تشابهت الكلمات والألحان إلى حد التطابق.









وسبق لنانسي أن واجهت مثل هذا الموقف قبل سنوات، إذ اتهمتها فرقة أناشيد إسلامية من مدينة حائل السعودية بسرقة فكرة شريطهم "شخبط شخابيط"، الذي طرحوه في الأسواق عام 2005، بينما قدمت عجرم أغنية تحمل ذات الاسم في ألبوم للأطفال عام 2007.

الأغنية المذكورة هي واحدة من أغنيات ألبوم "حاسة بيك"، الذي أصدرته عجرم، في 21 أبريل/نيسان 2017، والذي ذكر موقع "الوطن" المصري الإخباري أنه تصدر مبيعات الألبومات الغنائية بمصر، حسب ترتيب متجر Virgin.

ألبوم "حاسة بيك" يضم 14 أغنية وهي: "حاسة بيك"، و"حلم البنات"، و"خمسة فرفشة"، و"قلبي بيسأل عيني"، و"خراب بيوت"، و"الحب زي الوتر"، و"كيفك بالحب"، و"معاك"، و"مش انت"، و"ظبطت وخططت"، و"بالصدفة"، و"أي حب وأي غيرة"، و"عم بتعلق فيك"، و"روح يا شاطر".

