لقاء نادر لمارك زوكربيرغ.. 400 مستخدم هي أقصى طموحاته لفيسبوك قبل 13 عاماً!

هل كان يتوقع مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك أن يكون موقعه واحداً من أشهر الشبكات الاجتماعية ويستخدمه الملايين سنوياً؟

أعتقد أن الإجابة لا، إذ أشار في أول مقابلة تلفزيونية له على فضائية CNBC الأميركية إبان تأسيسه الموقع الأزرق الشهير، أنه كان يأمل في جذب موقعه لـ400 أو 500 مستخدم.









فيما أكد تفاجؤه باستخدام 100 ألف شخص للموقع بعد إطلاقه بفترة قصيرة، وذلك عندما حل ضيفاً على القناة الأميركية المهتمة بالشؤون الاقتصادية وهو بعمر 19، في حلقة يشرح فيها ما هو موقع "فيسبوك"،الذي وصفه بالدليل الإلكتروني لربط الناس ببعضها، وأخذ في شرح آلية استخدامه والتسجيل عليه.

لكن، إمبراطورية فيسبوك تمتلك الآن قرابة الـ2 مليار مستخدم، إذ قدرت أعداد المستخدمين النشطين للموقع شهرياً نهاية العام الماضي بنحو 1.86 مليار شخص، فضلًا عن ملايين آخرين يستخدمون مشاريع تابعة لفيسبوك، مثل واتساب، وإنستغرام، وماسنجر.

فضلاً عن عمل أكثر من 17 موظف لحساب فيسبوك من 50 مكتباً حول العالم، بعدما كان عدد العاملين في الموقع 7 موظفين فقط إبان الإطلاق عام 2004، وتضاعف إلى 15 في العام التالي، لتبدأ أعداد العاملين في التضاعف عشرات المرات مع كل عام بزيادة انتشار فيسبوك.

هذا، ويعتبر الشاب الثلاثيني أحد أثرياء العالم بفضل فيسبوك، إذ تربَّع مارك في العام 2016 على قائمة فوربس لأغنياء العالم، بثروة قُدرت بـ51.8 مليار دولار، وهو ما يعني أن زوكربيرغ جنى نحو 4 ملايين دولار في اليوم.