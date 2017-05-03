سجين مصري ينتحر بـ "الكالسون".. والداخلية تكشف تفاصيل الحادث!

لقي سجين مصرعه عقب انتحاره في أحد مراكز الشرطة، وذلك بعد أن غافل زملائه أثناء تناول وجبة الغداء، وقام بشنق نفسه مستخدماً الـ"كالسون".

وأمرت نيابة "كفر صقر"، بمحافظة الشرقية، بتشريح الجثة والتحقيق في بيان سبب الحادث، بحسب ما نشره موقع مصراوي.

وتبيَّن من خلال التحقيق أن السجين، البالغ من العمر 30 عاماً، كان متهماً في قضية "مخدرات"، حيث تم حبسه احتياطياً داخل حجز مركز شرطة كفر صقر، برفقة 3 من المحبوسين احتياطياً، من بينهم شخص قعيد.

وتبيَّن أن المتهم كان يعاني من مرض "انفصام بالشخصية"، وهو ما أثَّر على حالته النفسية، بحسب التحقيق، حيث استخدم الكرسي المتحرك الخاص بالقعيد في تثبيت "الكالسون" (قطعة من الملابس الداخلية) بنافذة الزنزانة، بينما لم ينتبه إليه زملاؤه لانشغالهم بتناول الغداء، ومن ثم قام بشنق نفسه بعد أن لفَّ طرف الكالسون حول رقبته وقام بدفع الكرسي المتحرك بعيداً، بحسب ما ذكرته التحريات.

