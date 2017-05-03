مَن حذفك من القائمة؟.. هذه الأدوات تكشف لك من يرفض صداقتك على فيسبوك وتويتر

ينتاب المرء في الكثير من الأحيان شعور بالضيق حين يعلم أن هناك من أزاله على صفحات السوشيال ميديا، ففي يوم يجد عدد أصدقائه 700 على سبيل المثال، وبعد يومين يجدهم أصبحوا 699، وحينها يسأل نفسه سؤالاً "من الشخص الذي أزاله"؟ وهو سؤال عادة ما يصعب إجابته، لكن ليس بعد قراءتك لهذا التقرير.

إيجاد الشخص الذي أزالك مِن لديه قد تكون عمليةً مرهقةً، خاصةً إذا ما كانت قائمة أصدقائك تكتظ بالمئات، لذا سوف نستعرض عدة طرق تُمكّن المستخدم -إذا ما تم استخدامها على هاتفه أو جهاز الكمبيوتر الخاص به- من معرفة الذين قاموا بإزالته من قائمة أصدقائهم باستمرار، أو من قاموا بحظره، ومن رفضوا أو علقَّوا طلب صداقته عبر كل من موقع فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

من قام بحظرك أو إلغاء صداقته معك عبر فيسبوك

على عكس تويتر وإنستغرام، حيث قائمة المتابعين متاحة ومكشوفة للجميع، بيانات المستخدمين بفيسبوك تعتبر أكثر خصوصية، حيث لا يُوفِّر موقع التواصل الاجتماعي الأول في العالم ميزة معرفة مَن قام بحذفك، ولهذا هناك طريقتان:

الأولى عبر أدوات مخصصة، حيث ظهرت تطبيقات الطرف الثالث، التي يمكنها مساعدتك في ذلك، وأشهرها تطبيق Who Deleted Me، وهو متاح لأجهزة الأندرويد والآيفون وحتى ويندوز، حيث يتم تثبيت التطبيق كإضافة على متصفح جوجل كروم، وطريقة عمل التطبيق هي الاحتفاظ بنسخة من قائمة الأصدقاء لديك على فيسبوك، وعندما يقوم شخص ما بإلغاء صداقتك سوف يظهر لك إخطار بذلك، مع تحديد هوية هذا الشخص لتتعرف عليه.

الطريقة الثانية هي التقليدية، وهي فعّالة عندما لا تجد أحد الأشخاص في قائمة الأصدقاء لديك، فتساعدك على معرفة ما إذا كان هذا الشخص قد قام بحظرك أو إلغاء صداقتك أو قام بإيقاف حسابه على فيسبوك وهي كالتالي:

أول شيء عليك القيام به هو البحث عن حساب الشخص على فيسبوك، وإذا وجدته فهذا يعني أنه قام بإلغاء صداقتك فقط، أما إذا لم تعثر على الحساب الخاص به فهذا يعني أنه قد قام بحظرك، لذا لا تستطيع رؤية حسابه أو تلقي الرسائل منه، أو الاحتمال الآخر هو تعطيل حسابه، وللتأكد من تلك النقطة يمكنك محاولة البحث عن هذا الشخص من حساب فيسبوك آخر، وإذا وجدت الشخص المطلوب فهذا يعني أنه بالفعل قد حظرك نهائياً.

على الرغم من أن عملية التحقق من المتابعين لك على إنستغرام أسهل بكثير مقارنة بفيسبوك، فإن الموقع لا يُخبرك بمن قام بإلغاء صداقتك، ومتى حدث ذلك، ولهذا ظهرت برامج الطرف الثالث، التي حلَّت تلك المعضلة مثل:

تطبيق InstaFollow

يعتبر تطبيق InstaFollow أداة سهلة الاستخدام، وتعمل على نظامي IOS وأندرويد، وبمجرد السماح لها بالاتصال بحسابك على إنستغرام سوف تعمل على مساعدتك في التعرف على المستخدمين الذين ألغوا متابعتك والمتابعين الجدد لحسابك، كما يمكن للتطبيق استعراض المستخدمين الذين قمت بمتابعتهم ولا يتابعونك.

بواسطة هذا التطبيق الذي يعمل على أجهزة الآيفون والأندرويد سوف تتمكن من معرفة من قام بإلغاء المتابعة لحسابك، بالإضافة إلى الحصول على بيانات كاملة بحسابك على إنستغرام، تتعلق بمنشوراتك ومدى تفاعلها مع المتابعين، ومن قام بمتابعتك، كما أن تطبيق Followers + يمكنه الاتصال بـ3 حسابات إنستغرام مختلفة بدون مشكلة.



من قام بحظرك على تويتر

في حين أن موقع تويتر نفسه لا يخبرك عندما يقوم أحدهما بإلغاء متابعتك، هناك العديد من الإضافات وتطبيقات الطرف الثالث التي تملأ تلك الفجوة مثل:

أداة who.unfollowed.me



من خلال أداة who.unfollowed.me يمكنك بكل سهولة رصد الأشخاص الذين قاموا بإلغاء المتابعة لحسابك على تويتر، فضلاً عن معرفة المتابعين الجدد، وكل ذلك عبر زيارة موقع who.unfollowed.me وربط حساب تويتر الخاص بك بالأداة.



تطبيق Friend Check

يتيح لك اكتشاف مَن لم يعد يتابعك مرة أخرى عبر حسابك بتويتر، كما يساعدك تطبيق Friend Check على إدارة حساباتك في تويتر وتتبع مدى التفاعل بين تغريداتك ومتابعيك.



أداة Friend or Follow

تستطيع تجربة هذه الأداة المجانية Friend or Follow، وسوف تكون قادراً على مراقبة متابعيك على تويتر بجانب معرفة من الذي ألغى متابعته لك، ويمكنك استخدام Friend or Follow على حساباتك بتمبلر وبينترست.