Grey's Anatomy.. لماذا تصرُّ منتجة المسلسل على استمراره رغم رحيل معظم أبطاله؟

13 عاماً مرَّت على عرض الحلقة الأولى من المسلسل الأميركي الطبي الشهير "Grey’s Anatomy"، وما زال المسلسل مستمراً في تجديد مواسمه، حيث إنه المسلسل الأكثر مشاهدة على شبكة ABC.

ميلودرامية المسلسل تصرف بعض متابعيه

مدة عرض المسلسل الطويلة جعلت معظم أبطاله الرئيسيين يقررون مغادرته فجأة، مثل باتريك ديمبسي في دور دكتور ديريك شيبرد، وساندرا أو في دور دكتور كريستينا يانج، وسارة راميريز في دور كالي توريس.

هذا الأمر جعل المشاهدين غاضبين من منتجة ومبتكرة المسلسل شوندا رايمز، للجوئها إلى قصص ميلودرامية لتبرر بها خروج أبطال المسلسل، كديريك شيبرد، الذي توفي في حادث خلال آخر حلقات الموسم الـ11، دون داعٍ لذلك، فكان من الممكن انتهاء دوره عند سفره للعاصمة للعمل في البيت الأبيض.

كما أن قصة الحب بينه وبين ميرديث جراي -التي تجسدها إلين بومبيو- تعد من أكثر ما جذب مشاهدي المسلسل له، مما نتج عنه توقف بعض المتابعين عن المشاهدة.

وليست تلك هي الحادثة الوحيدة التي أنهت أدوار الأبطال، بل حدث ذلك مع ليكسي جراي ومارك سلون، وجورج أومالي، فليس من الطبيعي أن يحدث لمجموعة من البشر كل تلك الحوادث المتتالية، إذ لا تجد مؤلفة العمل أي مخرج لأبطالها سوى قتلهم، سواء كان في حادثة سيارة، أو اصطدام طائرة، أو حريق، وصولاً إلى القتل بالرصاص والموت صعقاً بالكهرباء.

وهو الأمر الذي جعلها تصرِّح مرة بأنها نادمة على قتل بعض الشخصيات، ومنهم ديلان الذي مات منفجراً بقنبلة في إحدى حلقات المسلسل، قائلة: "رغم أن الحلقة تعد واحدة من أقوى حلقات المسلسل، فإن شخصية ديلان كان من الممكن تطويرها، ويصبح لها تأثير على مسار أحداث المسلسل، وعلى أبطاله".

نتفليكس تنقذ غرايز أناتومي

لكي تزيد نسب متابعة المسلسل الأكثر شهرة على ABC، عملت الشبكة على البحث عن وسيلة لتحقيق ذلك، فجاء الاتفاق مع شبكة "نتفليكس" الأشهر للبثِّ عبر الإنترنت، فقد قرروا إعادة عرضه مرة أخرى، بعد 30 يوماً من انتهائه، خاصة أن الأخيرة تمتلك قاعدة جماهرية كبيرة.

وبالفعل نجح غرايز أناتومي في جذب مشاهديه مرة أخرى، حيث زادت نسب المشاهدة بشكل ملحوظ على المسلسل، بعد تكثيف الحملة الإعلانية عنه.

انتهاء المسلسل سيكون بقرار مشاهديه

كثير من الأسئلة وُجهت إلى شوندا رايمز، وإلين بومبيو عن موعد انتهاء المسلسل، فأعلنا أنه سيتجدد للموسم 14، دون تحديد موعد لانتهائه، إذ قالت بومبيو "اتفقت أنا وشوندا على أنه حين أكون مستعدة لإنهاء دوري فإن المسلسل سينتهي"، مضيفة أن المسلسل لن يستكمل دون وجود شخصية ميرديث جراي، لأن القصة عن ميرديث جراي، وعن رحلتها.

وأشارت بومبيو أن مستقبل المسلسل متوقف على الجمهور، مضيفة أنها ستتقبل أي قرار بوقف إنتاج المسلسل، إلا أن الكلمة في هذا الأمر تعود إلى متابعي المسلسل، عندما يقولون إن المسلسل لم يعد مفضلاً لديهم.

وقالت بوميبو: "نحن محظوظون لامتلاكنا مشاهدين ما زالوا ينتظرون المسلسل، وأعتقد أنهم سيخبروننا حين يحين موعد انتهائه"، مضيفة أن نتفليكس قد ساعدت بالفعل على زيادة نسب مشاهدة المسلسل مرة أخرى.









وأضافت: "دورك كفنان هو لمس قلوب الناس وأفكارهم، وهو ما نفعله نحن خلال الثلاث عشرة سنة" هكذا قالت بوميبو، مضيفة أنه من الصعب التوقف عند الشعور بأنك تؤثر في الناس بهذا الشكل، فبقدر ما يجد الجمهور ما يريده في المسلسل، يساعدني ذلك على الاستمرار، فهذا هو المغزى أن يلهمك الناس، وهو ما يفعلونه حقاً".

وأوضحت بوميبو أن دورها لا يقتصر على كونها بطلة العمل فحسب، بل إن شوندا جعلتها تندمج في كافة تفاصيل المسلسل، من إنتاج وكتابة وإخراج، وهو ما جعلها تمتنُّ لكل ذلك الوقت الذي تقضيه في المسلسل، قائلة: "أنا الآن أستطيع أن أدير مسلسلاً بأكمله".

يذكر أن غرايز أناتومي هو مسلسل درامي طبي تلفزيوني أميركي من إنتاج هيئة الإذاعة الأميركية، عُرض لأول مرَّة على أي بي سي، في 27 مارس/آذار 2005، ويعد من المسلسلات الأعلى مشاهدة في الولايات المتحدة، وعرض في جميع أنحاء العالم، وحاز إعجاباً نقدياً وجماهيرياً كبيراً، إضافة إلى العديد من جوائز إيمي وغولدن غلوب.