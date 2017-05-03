لتخليد ذكراهم لدى المشاهدين.. 5 ممثلين أصروا على وفاة شخصياتهم في أفلام شهيرة

عندما يحصد عمل فني ما شهرة جماهيرية كبيرة، فمن المتوقع أن يهتم النجوم المشاركون فيه بكبِر حجم أدوارهم أو ظهورهم بشكل أفضل؛ لكن هناك من يفضل العكس تماماً فالعديد من نجوم هوليوود يفضلون وفاة شخصياتهم في الأعمال الفنية، قد يعود ذلك إلى إنتاج العديد من الأجزاء لنفس العمل فيفضل البعض إنهاء دوره لإعطائه بعض العمق، أو لعدم شعور الجمهور بالملل، وغيرها من الأسباب، وهناك أيضاً من يتحمس لدور ما لأنه سوف ينتهي بوفاته بشكل درامي قد يعلق لسنوات في ذاكرة الجماهير.

نستعرض معكم في هذا التقرير مجموعة من مشاهير هوليوود الذين طالبوا بوفاة شخصياتهم في الأعمال الفنية المختلفة، وما الأسباب التي ترجع وراء هذا الطلب.

Dean Norris

عُرف الممثل الأميركي Dean Norris بدور "هانك شريدر" في المسلسل الحائز جائزة "الجولدن جلوب" كأفضل سلسلة درامية عام 2014 breaking bad.

بعد خمسة مواسم ناجحة من المسلسل، طالب "نوريس" صناع العمل بأن تقتل شخصيته، فقد صرَّح في أحد اللقاءات التلفزيونية قائلاً: "سألت منفذي العمل هل سيكون من المثير للاهتمام إذا مات "هانك" في الثماني حلقات الأولى؟ لكنهم لم يقبلوا بالأمر، وأخبروني أنهم بحاجة ماسة لي في الثماني حلقات الأخيرة، إذ تم بناء الأحداث والاستعداد للنهاية على مدى السنوات الخمس الماضية".

يوضح "نوريس" أن سبب طلبه بقتل شخصيته كان بسبب عرض مسلسل جديد له في نفس الوقت، وأراد ألا يحدث تعارض في عرض الحلقات، إذ كان يفضل أن تنتهي شخصيته في breaking bad ليتمكن الجمهور من التركيز على دوره الجديد في مسلسل Under the Dome.

Harrison Ford

تحظى سلسلة أفلام Star Wars بجماهيرية كبيرة حول العالم؛ إذ تعد واحدة من أفضل كلاسيكيات هوليوود التي تجمع بين المؤثرات البصرية وقصص غزو الفضاء التي يحبها الجميع، أحد أهم أبطال السلسلة في الأجزاء الثلاثة الأولى الممثل "هاريسون فورد"، الذي قام بدور "هان سولو" المدافع عن المجرة.

أراد "فورد" أن تموت شخصية "هان سولو" في الثلاثية الأولى من السلسلة، وفسَّر ما حدث في أحد اللقاءات التلفزيونية: "لقد مضى وقت طويل و"هان" تائه في المجرة، وكنت أفضل أن تموت الشخصية في تلك المرحلة؛ حيث وفاته كانت ستمثل واحدة من التضحيات الكبرى الوحيدة في الثلاثية الأصلية، مما يعزز إرثه كرمز للسلسلة إلى الأبد، كما أنه سيضيف بعداً دراماتيكياً للشخصية".

لم يقبل "جورج لوكاس" المخرج والمؤلف للسلسلة بفكرة وفاة "هان سولو"، والآن أعرب فورد عن امتنانه لـ"لوكاس" لأنه في نهاية المطاف يجد نفسه سعيداً بأن "سولو" نجا وعاد حياً إلى السلسلة دون خدش واحد.

Isaac Hayes

قام المغني والمؤلف والممثل Isaac Hayes بدور الشيف في المسلسل الناجح South Park، ولكن بعد عمله في تسعة مواسم ناجحة من المسلسل رفض "إيزاك" أن يكمل العمل وطالب بفسخ عقده.

يشتهر المسلسل بسخريته من المجتمع وتصرفاته ومعتقداته الأخلاقية وحتى الدينية، وفي إحدى الحلقات تمت السخرية من "السيانتولوجيا" وهي طائفة يعتنقها "إيزاك"، مما تسبب في غضبه وأعلن بعد عرضها رحيله من العمل.

قال إيزاك بعد عرض الحلقة في بيان: "هناك مكان في هذا العالم للسخرية، ولكن هناك وقت يجب أن تنتهي فيه، خاصةً التعصب تجاه المعتقدات الدينية للآخرين، وبصفتي ناشطاً في مجال الحقوق المدنية خلال الأربعين عاماً الماضية، لا أستطيع أن أؤيد عرضاً يخالف تلك المعتقدات والممارسات".

Samuel L. Jackson

قبل الممثل الأميركي الشهير Samuel L. Jackson دوره في فيلم Deep Blue sea من أجل مشهد الوفاة، إذ عرض عليه في البداية دور آخر، لكنه لم يعجبه ثم أرسل له المخرج دوره الجديد وأخبره أن مشهد وفاته سيكون بمثابة صدمة للجميع، وبالفعل وافق "جاكسون" من أجل ذلك.

يقول "جاكسون" عن وفاته في الفيلم: "لقد فعلت الكثير من الأشياء المختلفة في الأفلام، ولكن لم أفعل من قبل شيئاً بهذه الطريقة، وكان هذا عظيماً".

تموت شخصية "جاكسون" بطريقة درامية؛ إذ كان يتحدث عن الأمل وكيف أنهم كفريق سيحاولون الخروج من هذه المحنة؛ ليفاجأ الجميع بسمكة قرش ضخمة تقفز من الماء وتفتك به.

قدَّم المخرج "ريني هارلين" شخصية "جاكسون" في الفيلم بغرض قتلها، فهو الأكبر سناً بين المجموعة، وأكثرهم ذكاءً، بالإضافة إلى أنه أكثرهم شهرة، فهو نجم سينمائي مخضرم ومحبوب، وصدمة وفاته ستجعل الفيلم خالداً في ذاكرة الجمهور، وهو ما حدث.





Sophie Turner

ينتظر متابعو المسلسل الشهير Game of Thrones موسمه الثامن الذي سيعرض قريباً هذا العام، إحدى أبطال المسلسل، التي تتمتع بشعبية كبيرة لدى محبي السلسلة "سانسا ستارك" التي تقوم به الممثلة Sophie Turner طالبت بأن ينتهي دورها.

في أحد اللقاءات التلفزيونية أكدت "صوفي" أنها تتمنى أن تنتهي شخصيتها في السلسلة، وألا تبقى حتى نهاية الأحداث؛ إذ ما المغزى أن تكون جزءاً من Game of Thrones دون أن تموت ميتة لائقة. سوف يكتشف المشاهدون في الجزء القادم هل ستبقى "سانسا" إلى النهاية أم لا.





