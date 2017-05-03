فيلم هندي: ممثلة تركية تلعب دور عربية.. وهذا سبب اختيارها

رشَّح الممثل الهندي نيكاش رام، الواسع الشعبية في بلاده، الممثلة التركية "بيرغوزار كوريل"، المعروفة في العالم العربي بـ"عزيزة" في المسلسل المعروض حالياً، الذي يحمل اسم "أنت وطني" للعب دور سيدة عربية مقيمة في دبي في فيلم من بطولته.

وكان نيكاش قد صرَّح أنَّه هو مَن رشَّح بيرغوزار للبطولة أمامه، بعد أن عرف أنَّها فازت باستفتاءات لوسائل إعلامية عربيّة عدة، بلقب أفضل ممثلة تركية، وأوضح أنَّها محبوبة وواسعة الشعبيَّة في العالم العربي، ولهذا رشَّحها لأداء دور امرأة عربيَّة مقيمة في دبي في فيلمه المقبل، ربما للاستفادة من شعبيتها في الدول العربيَّة، التي لم يصل إلى تحقيق نجومية فيها، على غرار زملائه من النجوم مثل سلمان خان وشاروخان .

ذكر موقع Deccanchronicle أن اختيار الممثلة لدور الفتاة العربية جاء بناءً على رغبة نيكاش، وعن اختيارها قال مخرج العمل فرانسيس ماركوس "بحسب النص فإن بطل العمل يقع في غرام فتاة عربية تستهويها ثقافة شعب التاميل وعاداته، دفعها هذا الإعجاب إلى محاولة تعلم اللغة كذلك، على الرغم من كل المعوقات التي تواجهها كامرأة عربية في مجتمعها، لكن إصرار البطل على الوصول إلى مراده هو أصل الحبكة".

#berguzar #berguzarkorel A post shared by Bergüzar Korel (@berguzarkoreloffical) on Dec 13, 2015 at 3:45am PST

وأضاف: "عندما كنَّا بصدد البحث عن بطلة للعمل وجدنا مصادفة معلومة تفيد أنها فازت بلقب أفضل ممثلة تركية في استفتاء لشبكة تلفزة عربية.. شعرت أنها الفنانة الملائمة للدور".

وذكر المخرج كذلك معلومة طريفة حول وجود مشهد كامل لوصلة رقص شرقي، كما سيتنقل التصوير بين دبي ومعلمها برج خليفة من أجل إظهار حداثة الإمارة، كما سيصور مشاهد كثيرة في كل من أبوظبي والشارقة ومقاطعة "تاميل نادو" بالهند.

سيتم تصوير الفيلم الذي يدور حول قصة حب جارفة في دبي، وسيسلط الضوء أيضاً على صعوبة مواطني "تاميل نادو ومقاطعة كيرلا" في الحصول على عمل في البلاد العربية.

وفي حال صوَّرت بيرغوزار كوريل هذا الفيلم، فإنَّها بذلك ستؤدي دور امرأة عربيَّة للمرة الثانية، بعد فيلمها السينمائيّ "وادي الذئاب في العراق"، مع نجاتي شاشماز، قبل سنوات طويلة.

