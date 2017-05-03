مصر تنفذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص

نفَّذت السلطات المصرية، فجر الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، حكم الإعدام في 6 أشخاص شنقاً صادر بحقهم أحكام نهائية بالإعدام؛ لإدانتهم بـ"القتل عمداً" في حوادث منفصلة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "إدارة سجن المنيا (وسط) شديد الحراسة، نفَّذت في ساعة مبكرة من فجر اليوم، أحكام إعدام بحق 6 أشخاص، صادر بحقهم أحكام نهائية في 6 قضايا قتل عمد تعود إلى 2011، و2013 و2014".

وأوضح أن "الأحكام نفذت بحضور المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام لنيابات المنيا واثنين من علماء الأزهر والأوقاف، وعدد من قيادات مصلحة السجون ووزارة الداخلية".

وعقب تنفيذ الحكم، نقلت سلطات الأمن الجثث إلى مشرحة (ثلاجة) مستشفى المنيا العام، وتم إخطار أسرهم لتسلمها"، وفق المصدر ذاته.

ووفق القانون المصري، تتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام، والتهمة المتسببة فيه على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرَّر وكيل النائب العام محضراً بها.

وحتى الساعة 7:25 ت.غ لم يصدر بيان عن الداخلية المصرية حول إتمام التنفيذ، إلا أن مديرية أمن المنيا كانت قالت في بيان أمس، إنه سيتم إعدامهم فجر اليوم.