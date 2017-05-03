إسرائيل تحذِّر مواطنيها من السفر لتونس "للحج" هذا العام

حذَّر مكتب "مكافحة الإرهاب"، في إسرائيل الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، الإسرائيليين من السفر إلى تونس، بدعوى أنها قد تشهد "هجمات إرهابية متنوعة في أماكن مختلفة من البلاد".

ودعا المكتب في بيانٍ نشرته القناة الإسرائيلية السابعة المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في تونس حالياً، إلى مغادرتها فوراً.

ويسافر آلاف اليهود، في مايو/أيار، من كل عام إلى جزيرة "جربة" التونسية، لأداء شعائر الحج في كنيس "الغريبة"، الموجود فيها، والذي يعتبر أقدم كنيس يهودي في إفريقيا.

وخلال الشهور الماضية، حذَّرت إسرائيل رعاياها من السفر إلى عدد من الدول والمدن حول العالم، من بينها سيناء، والهند، بدعوى احتمال حدوث عمليات إرهابية فيها.

