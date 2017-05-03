قتلى وجرحى في تفجير بالقرب من السفارة الأميركية بكابل

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون، غالبيتهم من المدنيين، بجروح في تفجير استهدف موكباً لقوات أجنبية بالقرب من السفارة الأميركية في كابل، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، حسب ما أعلن مسؤولون.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش، أن الهجوم الذي "استهدف موكب قوات أجنبية كان يمر في المكان" أوقع 8 قتلى و25 جريحاً "غالبيتهم من المدنيين".

وأشار مصدر أمني أفغاني إلى أن الهجوم نفذ بواسطة "سيارة مفخخة"، استهدفت "موكباً أميركياً كان يقوم بدورية بالقرب من السفارة الأميركية والمقر العام" لقوات الحلف الأطلسي في أفغانستان.

وأشار المصدر إلى سقوط ثمانية قتلى و22 جريحاً، كلهم من المدنيين، بينما أصيب جنديان أميركيان بجروح طفيفة تم في إثرها إجلاؤهما من المكان.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد أيام على بدء "هجوم الربيع" لحركة طالبان، التي توعدت باستهداف القوات الدولية.

وعادة ما يكون الربيع بداية "موسم القتال"، غير أن طالبان واصلت خلال هذا الشتاء حربها ضد القوات الحكومية، ونفَّذت أعنف هجماتها، في أبريل/نيسان، وقد استهدف قاعدة عسكرية عند مشارف مدينة مزار شريف، كبرى مدن شمال البلاد، ما أدى إلى مقتل 135 مجنداً على الأقل.

وتتولى قوات الشرطة والجيش الأفغانية مهمة ضمان أمن البلاد منذ أن أنهى الحلف الأطلسي المهمة القتالية لقواته عام 2015.

وتسيطر القوات الأفغانية على أقل من 60% من أراضي هذا البلد، ومن المتوقع أن تكون الأشهر المقبلة في غاية الصعوبة عليها.