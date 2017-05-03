آخر التفاصيل في قضية السعودي حميدان التركي المعتقل في أميركا كما يرويها أبناؤه

ما زالت قضية المعتقل السعودي في السجون الأميركية حميدان التركي، معلقة، بعد تأجيل بتّ لجنة "برول" الإفراج عنه أو ترحيله، لمدة يومين.

وقال نجل المعتقل السعودي تركي حميدان، الثلاثاء 2 مايو/أيار 2017، إن لجنة الإفراج المشروط "برول" رفضت اتخاذ أي قرار في جلسة الثلاثاء للإفراج عن والده، وأعلنت أن أمام التركي خيارَيْن، إما التأجيل أو رفع ملف القضية إلى لجنة أعلى مكونة من 7 أشخاص.

وأضاف تركي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر

اتصل بنا والدي ليوضح مجريات الجلسة: قابلني رئيس لجنة الافراج لوحده ومن المفترض ان يعطيني القرار مع نهاية الجلسة لكن قرر تاجيل الرد بعد يومين — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) May 2, 2017

اللجنة ستتخذ قرارها خلال يومين ،، واذا قررت بالتاجيل قد تؤجل لمدة سنتين ،، واذا قررت رفعها للجنة اعلى قد تعرض امامهم خلال الفترة القادمة — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) May 2, 2017

الحمد لله على كل حال ،، اتلفت اعصابنا شوقا لقرار الافراج .. تأجيل القرار مخيف ويتيح الفرصة للتدخلات الجانبية في القرار #alturkiparloe — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) May 2, 2017

وزعم نجل المعتقل السعودي أن هناك تدخلات سياسية لوقف الإفراج عن والده من قبل الأميركيين.

خلال مجريات القضية وامام كل فرصة افراج هناك تدخلات سياسية امريكية لتعطيل الافراج، ونحن نخشى مع هذا التأجيل أن يتكرر السيناريو #alturkiparole — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) May 2, 2017

في حين ذكرت أروى التركي، ابنة التركي، على حسابها في "تويتر" أن اللجنة متخوفة من تحمُّل المسؤولية، واتخاذ القرار، رغم أنها مخولة بذلك.

وطالبت ابنه المعتقل السعودي بضرورة تدخل الحكومة السعودية للإفراج عن والدها، كما نصحها المحامون.

قصته



وكانت لجنة الإفراج المشروط عن الحميدان بولاية كولورادو الأميركية عقدت قبل عامين، في 11 مايو/أيار من العام 2015، جلسة للنظر في الإفراج المشروط، إلا أنه تم الرفض.

وقد حُدد الثلاثاء، 2 مايو/أيار، موعداً جديداً للنظر في إطلاق سراحه.

وحميدان التركي هو طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنكليزية لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز من جامعة دنفر بولاية كولورادو.

واعتُقل للمرة الأولى وزوجته سارة الخنيزان، في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، ثم أفرج عنهما، ولكن أعيد اعتقاله هو فقط في 2005 بتهمة الإساءة لخادمته الإندونيسية.

وسبق أن أحبط مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالية عام 2013 نقل "التركي" لإكمال محكوميته في السعودية، من خلال تقديم ادعاءات بتورطه في جريمة قتل رئيس إدارة الإصلاح في سجن كولورادو "توم كليمنتس"، التي ثبت عدم صحتها فيما بعد.

16 تهمة وُجهت لـ"التركي"

اتُّهم "التركي" بست عشرة تهمة، هي:

• خطف من الدرجة الأولى.

• التواطؤ لارتكاب خطف من الدرجة الأولى.

• اغتصاب (12) تهمة.

• أفعال إجرامية.

• السجن الخطأ.

ثم أضيفت تهمة جديدة، وهي السرقة: والمقصود بها سرقة جهد العاملة.



وتمت تبرئته من 12 تهمة متعلقة بالاغتصاب، وجميع التهم المتعلقة بالاختطاف.