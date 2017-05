إيفانكا دفعت ثمناً غالياً لنجاحها، فهل أنتِ مستعدة لذلك؟ إليكِ ما فعلته

أصدرت ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا كتاباً تقدم فيه نصائحها للنساء العاملات.

وشرحت إيفانكا في كتابها المعنون "النساء العاملات: إعادة كتابة قواعد النجاح"، كيفية التعامل مع التوتر والضغوط، وطرق الوصول للقب "سيدة أعمال ناجحة".

كما تشارك إيفانكا مع القراء ما تعلمته عن والدها، وتؤكد على الدور المحوري للعائلة في دعم الحياة المهنية.

