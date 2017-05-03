إيفانكا دفعت ثمناً غالياً لنجاحها، فهل أنتِ مستعدة لذلك؟ إليكِ ما فعلته

أصدرت ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا كتاباً تقدم فيه نصائحها للنساء العاملات.

وشرحت إيفانكا في كتابها المعنون "النساء العاملات: إعادة كتابة قواعد النجاح"، كيفية التعامل مع التوتر والضغوط، وطرق الوصول للقب "سيدة أعمال ناجحة".

كما تشارك إيفانكا مع القراء ما تعلمته عن والدها، وتؤكد على الدور المحوري للعائلة في دعم الحياة المهنية.

Straight from the plane to a date with the kids in the Dumbarton Oaks Gardens. It was an amazing trip, but it's great to be home! pic.twitter.com/QYdq9PWfRk — Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 26, 2017

إيفانكا قالت في كتابها الجديد: "بصراحة، لم أجد وقتًا لعمل ماساج، أو للرعاية الذاتية، وأتمنى لو كنت قد استيقظت مبكراً للتأمل لمدة 20 دقيقة، وكنت أحب أن ألحق بالأصدقاء الذين لم أرهم في خلال 3 أشهر. ولكن لم يكن هناك وقت كاف في اليوم"، بحسب تقرير لصحيفة "التليغراف".

وكتبت إيفانكا: "خلال أوقات ذروة العمل مثلما حدث أثناء الحملة كنت أعمل وأهتم بعائلتي، لم يكن لدي وقت لأفعل شيئاً آخر".

وقالت الصحيفة البريطانية: إنه "بالإضافة لامتلاكها بيتاً للأزياء، لعبت ابنة الرئيس الأميركي دوراً بارزاً في الحملة الانتخابية لوالدها، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وصدر الكتاب عن دار نشر "بنغوين راندوم هاوس"، وتم توزيعه على المكتبات في أنحاء الولايات المتحدة يوم أمس، 2 مايو/أيار الجاري.

وأصدرت إيفانكا عام 2009 كتاباً بعنوان: "بطاقة ترامب: اللعب للفوز في الحياة والعمل".

