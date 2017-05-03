مناطق إسلامية خالصة.. "اليونسكو" تعتمد قراراً يعتبر القدس مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها

صوَّتت غالبية الدول المشاركة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، على قرار يعتبر القدس مدينة محتلة، وأنه لا سيادة إسرائيلية عليها، كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وبحسب "يديعوت أحرنوت"، فإن 22 دولة صوتت، أمس الثلاثاء 2 مايو/أيار 2017، لصالح القرار مقابل 10 رفضته.

ومن بين الدول التي رفضت مشروع القرار؛ الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا وإيطاليا.

وينص مشروع القرار على "أن البلدة القديمة في القدس فلسطينية خالصة لا علاقة لها باليهود، مع التأكيد على تاريخ المدينة وتراثها الحضاري المرتبط بالمسلمين والمسيحيين".

ويؤكد مشروع القرار "أن المقابر والحرم الإبراهيمي في الخليل، وقبر راحيل في بيت لحم مقابر ومناطق إسلامية خالصة".

ويتيح القرار أمام المنظمة الدولية إرسال مندوب بشكل شبه دائم لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية.

وحاولت إسرائيل جاهدة العمل على منع صدور القرار، من خلال التنسيق مع أميركا للضغط على بعض الدول، إلا أنها فشلت في إقناع غالبية الدول الأوروبية.

واستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار اليونيسكو بالقول إن "إسرائيل لا تعترف بالمنظمة الدولية".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) عن نتنياهو قوله "القدس مرتبطة تاريخياً باليهود، ولا يوجد شعب في العالم يعتبر القدس منطقة مقدسة مثل الشعب اليهودي".

وأضاف: "القدس كانت دائماً مركز ومحط أنظار الأمة اليهودية، نحن نكفر باليونسكو ونرفع راية حقيقتنا التي ترفضها تلك المنظمة التي لا نعترف بها".